Akaryakıt fiyatları ne kadar? Benzine, mazota, motorine zam veya indirim var mı? Güncel yakıt fiyatları kaç TL?

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Peki, Akaryakıt fiyatları ne kadar? Güncel yakıt fiyatları kaç TL?
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?
İstanbul Avrupa Yakası:
Benzin: 80,40 lira
Motorin: 93,50 lira
LPG: 34,99 lira
İstanbul Anadolu Yakası:
Benzin: 80,30 lira
Motorin: 93,30 lira
LPG: 34,40 lira
Ankara:
Benzin: 81,40 lira
Motorin: 94,60 lira
LPG: 35,09 lira
İzmir:
Benzin: 81,70 lira
Motorin: 94,90 lira
LPG: 34,99 lira