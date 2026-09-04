Akaryakıt fiyatlarına tarihi zam: Motorin 90 lirayı aştı, benzin 80 liraya dayandı

Artan jeopolitik gerilim ve ABD ile İran arasındaki çatışma riskinin petrol arzına ilişkin endişeleri artırması, petrol fiyatlarını yukarı taşıdı. Brent petrol, bu sabah yükselişini sürdürerek temmuz ortasından bu yana en güçlü haftalık artışına doğru ilerledi.
Brent petrol vadeli işlemleri TSİ 07.50 itibarıyla yüzde 0,6 artışla varil başına 95,87 dolara yükseldi. ABD Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün vadeli fiyatı da yüzde 0,9 artarak 92,10 dolara çıktı.
PETROLDEKİ YÜKSELİŞ AKARYAKIT FİYATLARINA YANSIDI
Petrol fiyatlarındaki yükselişin ardından iç piyasada akaryakıt fiyatları da arttı. Motorinin litre fiyatına yaklaşık 7 lira 79 kuruş, benzinin litre fiyatına ise 2 lira 57 kuruş zam geldi.
Zamlı fiyatlar bugün itibarıyla pompaya yansırken, motorinin litre fiyatı bazı kentlerde 90 lirayı aştı. Benzin fiyatları ise 80 lira sınırına yaklaştı.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İSTANBUL AVRUPA YAKASI
Benzin: 76.92 TL
Motorin: 88.89 TL
LPG: 34.99 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI
Benzin: 76,77 TL
Motorin: 88,76 TL
LPG: 33,19 TL
ANKARA
Benzin: 77.89 TL
Motorin: 90.02 TL
LPG: 35.09 TL
İZMİR
Benzin: 78.17 TL
Motorin: 90.29 TL
LPG: 34.99 TL
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye’de benzin ve motorin fiyatları belirlenirken, öncelikle gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanıyor. Bu fiyatın üzerine ÖTV ve EPDK payı eklenerek KDV hariç rafineri satış fiyatı belirleniyor.
Gümrüksüz rafineri fiyatının hesaplanmasında ise Akdeniz-İtalyan piyasasında yayımlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ile günlük dolar kuru dikkate alınıyor. Söz konusu verilerde meydana gelen belirli fiyat değişimleri üzerinden gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı hesaplanıyor.