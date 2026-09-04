Akaryakıt fiyatlarına tarihi zam: Motorin 90 lirayı aştı, benzin 80 liraya dayandı

Artan jeopolitik gerilim ve ABD ile İran arasındaki çatışma riskinin petrol arzına ilişkin endişeleri artırması, petrol fiyatlarını yukarı taşıdı. Brent petrol, bu sabah yükselişini sürdürerek temmuz ortasından bu yana en güçlü haftalık artışına doğru ilerledi.