Akaryakıt fiyatlarına tarihi zam yolda: 1 Ekim'de üç üründe artış bekleniyor

Akaryakıt fiyatlarında gözler 1 Ekim Perşembe gününe çevrildi. ÖTV düzenlemesi kapsamında mevcut hesaplamalara göre benzine 12,47 TL, motorine 3,60 TL ve LPG’ye 1,48 TL zam gelmesi bekleniyor. Ancak artışın tek seferde mi yoksa kademeli olarak mı pompaya yansıtılacağı henüz netleşmedi.

Global piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik ve ÖTV düzenlemeleri akaryakıt fiyatları üzerindeki etkisini sürdürüyor. Milyonlarca yurttaş ise güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarını takip ediyor.

1 EKİM’DE ZAM BEKLENTİSİ

Henüz kademeli ÖTV artışına ilişkin resmi bir takvim yayımlanmadı. Sektör temsilcileri ve ekonomi uzmanları, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nin yeni bir karar alarak benzindeki 12,47 TL’lik artışı aylara yayabileceğini belirtiyor.

Diğer ihtimal ise mevcut ÖTV farkının herhangi bir kademelendirme yapılmadan tek seferde pompa fiyatlarına yansıtılması.

30 Eylül 2026 Çarşamba günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel akaryakıt fiyatları ise şöyle:

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 80,40 TL

Motorin: 93,50 TL

LPG: 34,99 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 80,30 TL

Motorin: 93,30 TL

LPG: 34,40 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 81,40 TL

Motorin: 94,60 TL

LPG: 35,09 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 81,70 TL

Motorin: 94,90 TL

LPG: 34,99 TL