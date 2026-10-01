Akaryakıt fiyatlarına tarihi zam yolda: Akaryakıt fiyatları ne kadar? Benzine, mazota, motorine zam veya indirim var mı? Güncel yakıt fiyatları kaç TL?

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Peki, Akaryakıt fiyatları ne kadar? Güncel yakıt fiyatları kaç TL?

AKARYAKITA KAÇ TL ZAM GELECEK?

ÖTV düzenlemesi kapsamında mevcut hesaplamalara göre benzine 12,47 TL, motorine 3,60 TL ve LPG’ye 1,48 TL zam gelmesi bekleniyor. Henüz kademeli ÖTV artışına ilişkin resmi bir takvim yayımlanmadı. Sektör temsilcileri ve ekonomi uzmanları, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nin yeni bir karar alarak benzindeki 12,47 TL’lik artışı aylara yayabileceğini belirtiyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 84,50 lira

Motorin: 97,10 lira

LPG: 36,44 lira

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 96,90 lira

Motorin: 93,30 lira

LPG: 35,85 lira

Ankara:

Benzin: 85,50 lira

Motorin: 98,20 lira

LPG: 36,54 lira

İzmir:

Benzin: 85,80 lira

Motorin: 98,50 lira

LPG: 36,44 lira