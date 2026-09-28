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Akaryakıt fiyatlarına yapılacak tarihi zam belli oldu: Eşel mobil sistemi sona eriyor
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Akaryakıt fiyatlarına yapılacak tarihi zam belli oldu: Eşel mobil sistemi sona eriyor

28.09.2026 12:36:00
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Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Akaryakıt fiyatlarına yapılacak tarihi zam belli oldu: Eşel mobil sistemi sona eriyor

Akaryakıt fiyatlarında milyonlarca araç sahibini ilgilendiren yeni dönem için geri sayım başladı. Eşel mobil uygulamasının sona ermesiyle birlikte benzin, motorin ve LPG fiyatlarında ciddi zamlar gündeme gelirken, uluslararası petrol fiyatlarındaki hareketlilik zam tutarlarını doğrudan etkileyecek. Peki, benzin, motorin ve LPG fiyatlarına ne kadar zam yapılacak? İşte tüm ayrıntılar...

Akaryakıt fiyatlarına yapılacak tarihi zam belli oldu: Eşel mobil sistemi sona eriyor

Akaryakıt fiyatlarında vergi kaynaklı yeni bir artış dönemi başlıyor. Eşel mobil uygulamasının 1 Ekim’de sona ermesiyle birlikte devletin tahsil etmesi gereken ÖTV farkının pompa fiyatlarına yansıması beklenirken, mevcut hesaplamalar benzinde 12,47 TL, motorinde 3,60 TL ve LPG otogazda 1,48 TL’lik artışa işaret ediyor.

Akaryakıt fiyatlarına yapılacak tarihi zam belli oldu: Eşel mobil sistemi sona eriyor

GÖZLER 1 EKİM’E ÇEVRİLDİ

Milyonlarca araç sahibinin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatlarında yeni dönem için geri sayım başladı.

3 Temmuz 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan karar doğrultusunda, akaryakıt fiyatlarındaki vergi artışlarının pompa fiyatlarına etkisini belirli ölçüde sınırlayan eşel mobil uygulaması 1 Ekim’de sona erecek.

Uygulamanın bitmesiyle bugün itibarıyla devletin tahsil etmesi gereken ÖTV farkının akaryakıt fiyatlarına yansıması bekleniyor.

Akaryakıt fiyatlarına yapılacak tarihi zam belli oldu: Eşel mobil sistemi sona eriyor

BENZİNDE HESAPLANAN ZAM 12,47 TL

Sektör paydaşlarına yapılan bilgilendirmede, mevcut piyasa koşulları dikkate alındığında ay sonuna kadar benzinde indirim beklenmediği belirtildi.

Hesaplamalara göre benzinde devletin tahsil etmesi gereken 10,3899 TL’lik ÖTV farkı, KDV ile birlikte pompa fiyatına 12,47 TL olarak yansıyabilecek.

Akaryakıt fiyatlarına yapılacak tarihi zam belli oldu: Eşel mobil sistemi sona eriyor

Bununla birlikte uluslararası piyasalarda benzinin fiyatında önümüzdeki iki gün içinde çok sert bir düşüş yaşanması halinde, bu düşüşün pompaya indirim olarak yansıması durumunda 1 Ekim’de beklenen artış tutarı da değişebilecek.

Akaryakıt fiyatlarına yapılacak tarihi zam belli oldu: Eşel mobil sistemi sona eriyor

MOTORİN VE LPG NE KADAR ZAMLANACAK?

Eşel mobil mekanizmasının sona ermesiyle motorin ve LPG otogaz fiyatlarında da artış gündeme gelecek.

Mevcut hesaplamalara göre 1 Ekim itibarıyla pompa fiyatlarına yansıması beklenen tutarlar şöyle:

Akaryakıt fiyatlarına yapılacak tarihi zam belli oldu: Eşel mobil sistemi sona eriyor

Benzin: KDV dahil 12,47 TL

Motorin: KDV dahil 3,60 TL

LPG Otogaz: KDV dahil 1,48 TL

Akaryakıt fiyatlarına yapılacak tarihi zam belli oldu: Eşel mobil sistemi sona eriyor

MOTORİN VE LPG İÇİN DE ZAM HESABI

Eşel mobil mekanizmasının sona ermesiyle motorin ve LPG otogaz fiyatlarında da artış gündeme gelecek.

Mevcut hesaplamalara göre 1 Ekim itibarıyla pompa fiyatlarına yansıması beklenen tutarlar şöyle:

Akaryakıt fiyatlarına yapılacak tarihi zam belli oldu: Eşel mobil sistemi sona eriyor

Sektör temsilcileri, uluslararası petrol ve ürün fiyatlarında olağanüstü bir değişiklik olmadığı sürece ÖTV farklarının 1 Ekim’de pompa fiyatlarına yansıtılmasını bekliyor.

Akaryakıt fiyatlarına yapılacak tarihi zam belli oldu: Eşel mobil sistemi sona eriyor

BRENT PETROL 100 DOLAR SINIRINA GERİLEDİ

Hürmüz Boğazı’ndaki gerilim sonrasında yükselen Brent petrolün varil fiyatı, altın fiyatlarındaki düşüş ve Fed baskısının ardından 106,9 dolardan 99,50 dolara geriledi.

Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 99,50 dolardan işlem görüyor.

Akaryakıt fiyatlarına yapılacak tarihi zam belli oldu: Eşel mobil sistemi sona eriyor

EŞEL MOBİL PETROL FİYATLARINDAKİ ŞOKUN ARDINDAN GELDİ

Türkiye’de eşel mobil sistemi, İran-ABD-İsrail çatışmasının ardından petrol fiyatlarında yaşanan sert yükseliş ve Hürmüz Boğazı’ndaki arz riskleri nedeniyle 4 Mart 2026’da devreye alındı.

Akaryakıt fiyatlarına yapılacak tarihi zam belli oldu: Eşel mobil sistemi sona eriyor

Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmeler küresel petrol arzına ilişkin endişeleri artırırken, Brent petrolün fiyatı kısa sürede yükseldi. Türkiye’de akaryakıt fiyatları ve enflasyon üzerindeki etkinin sınırlandırılması amacıyla ÖTV üzerinden eşel mobil mekanizması uygulandı.

Düzenlemeyle petrol ürünlerindeki fiyat artışlarının belirli bir bölümünün ÖTV’den karşılanması ve böylece artışın pompa fiyatlarına daha sınırlı yansıması hedeflendi.

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