Akaryakıt fiyatlarına yapılacak tarihi zam belli oldu: Eşel mobil sistemi sona eriyor

Akaryakıt fiyatlarında vergi kaynaklı yeni bir artış dönemi başlıyor. Eşel mobil uygulamasının 1 Ekim’de sona ermesiyle birlikte devletin tahsil etmesi gereken ÖTV farkının pompa fiyatlarına yansıması beklenirken, mevcut hesaplamalar benzinde 12,47 TL, motorinde 3,60 TL ve LPG otogazda 1,48 TL’lik artışa işaret ediyor.

GÖZLER 1 EKİM’E ÇEVRİLDİ Milyonlarca araç sahibinin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatlarında yeni dönem için geri sayım başladı. 3 Temmuz 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan karar doğrultusunda, akaryakıt fiyatlarındaki vergi artışlarının pompa fiyatlarına etkisini belirli ölçüde sınırlayan eşel mobil uygulaması 1 Ekim’de sona erecek. Uygulamanın bitmesiyle bugün itibarıyla devletin tahsil etmesi gereken ÖTV farkının akaryakıt fiyatlarına yansıması bekleniyor.

BENZİNDE HESAPLANAN ZAM 12,47 TL Sektör paydaşlarına yapılan bilgilendirmede, mevcut piyasa koşulları dikkate alındığında ay sonuna kadar benzinde indirim beklenmediği belirtildi. Hesaplamalara göre benzinde devletin tahsil etmesi gereken 10,3899 TL’lik ÖTV farkı, KDV ile birlikte pompa fiyatına 12,47 TL olarak yansıyabilecek.

Bununla birlikte uluslararası piyasalarda benzinin fiyatında önümüzdeki iki gün içinde çok sert bir düşüş yaşanması halinde, bu düşüşün pompaya indirim olarak yansıması durumunda 1 Ekim’de beklenen artış tutarı da değişebilecek.

MOTORİN VE LPG NE KADAR ZAMLANACAK? Eşel mobil mekanizmasının sona ermesiyle motorin ve LPG otogaz fiyatlarında da artış gündeme gelecek. Mevcut hesaplamalara göre 1 Ekim itibarıyla pompa fiyatlarına yansıması beklenen tutarlar şöyle:

Benzin: KDV dahil 12,47 TL Motorin: KDV dahil 3,60 TL LPG Otogaz: KDV dahil 1,48 TL

MOTORİN VE LPG İÇİN DE ZAM HESABI Eşel mobil mekanizmasının sona ermesiyle motorin ve LPG otogaz fiyatlarında da artış gündeme gelecek. Mevcut hesaplamalara göre 1 Ekim itibarıyla pompa fiyatlarına yansıması beklenen tutarlar şöyle:

Sektör temsilcileri, uluslararası petrol ve ürün fiyatlarında olağanüstü bir değişiklik olmadığı sürece ÖTV farklarının 1 Ekim’de pompa fiyatlarına yansıtılmasını bekliyor.

BRENT PETROL 100 DOLAR SINIRINA GERİLEDİ Hürmüz Boğazı’ndaki gerilim sonrasında yükselen Brent petrolün varil fiyatı, altın fiyatlarındaki düşüş ve Fed baskısının ardından 106,9 dolardan 99,50 dolara geriledi. Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 99,50 dolardan işlem görüyor.

EŞEL MOBİL PETROL FİYATLARINDAKİ ŞOKUN ARDINDAN GELDİ Türkiye’de eşel mobil sistemi, İran-ABD-İsrail çatışmasının ardından petrol fiyatlarında yaşanan sert yükseliş ve Hürmüz Boğazı’ndaki arz riskleri nedeniyle 4 Mart 2026’da devreye alındı.