Akaryakıt fiyatlarına zam yağmuru sürüyor: Tabelalar bu gece değişecek

Petrol fiyatlarındaki yükseliş, akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansımaya devam ediyor. ABD ile İran arasındaki gerilimin küresel petrol piyasaları üzerindeki etkisi, akaryakıt fiyatlarında yukarı yönlü hareketi beraberinde getiriyor.

Motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren 2,92 TL zam yapılması bekleniyor. Zamla birlikte motorin fiyatlarının tüm büyükşehirlerde yeniden yükselmesi bekleniyor.

ZAM SONRASI MOTORİN FİYATLARI Zam sonrasında motorinin litre fiyatının İstanbul'da 82,65 TL'ye, Ankara'da 83,75 TL'ye, İzmir'de 84,04 TL'ye, doğu illerinde ise 85,50 TL'ye yükselmesi bekleniyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları şöyle:

İstanbul Avrupa Yakası Benzin: 71,46 TL Motorin: 79,73 TL LPG: 33,79 TL

İstanbul Anadolu Yakası Benzin: 71,31 TL Motorin: 79,58 TL LPG: 33,19 TL

Ankara Benzin: 72,43 TL Motorin: 80,83 TL LPG: 33,89 TL