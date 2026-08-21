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Akaryakıt fiyatlarına zam yağmuru sürüyor: Tabelalar bu gece değişecek
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Akaryakıt fiyatlarına zam yağmuru sürüyor: Tabelalar bu gece değişecek

21.08.2026 10:11:00
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Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Akaryakıt fiyatlarına zam yağmuru sürüyor: Tabelalar bu gece değişecek

ABD ile İran arasında tırmanan gerilimin küresel petrol piyasalarını etkilemesiyle motorine yüksek oranlı bir zam bekleniyor. Gece yarısından itibaren geçerli olması öngörülen artışın ardından akaryakıt fiyatlarının büyükşehirlerde ve doğu illerinde yeni seviyelere tırmanacağı tahmin ediliyor.

Akaryakıt fiyatlarına zam yağmuru sürüyor: Tabelalar bu gece değişecek

Petrol fiyatlarındaki yükseliş, akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansımaya devam ediyor. ABD ile İran arasındaki gerilimin küresel petrol piyasaları üzerindeki etkisi, akaryakıt fiyatlarında yukarı yönlü hareketi beraberinde getiriyor.

Akaryakıt fiyatlarına zam yağmuru sürüyor: Tabelalar bu gece değişecek

Motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren 2,92 TL zam yapılması bekleniyor. Zamla birlikte motorin fiyatlarının tüm büyükşehirlerde yeniden yükselmesi bekleniyor.

Akaryakıt fiyatlarına zam yağmuru sürüyor: Tabelalar bu gece değişecek

ZAM SONRASI MOTORİN FİYATLARI

Zam sonrasında motorinin litre fiyatının İstanbul'da 82,65 TL'ye, Ankara'da 83,75 TL'ye, İzmir'de 84,04 TL'ye, doğu illerinde ise 85,50 TL'ye yükselmesi bekleniyor.

Akaryakıt fiyatlarına zam yağmuru sürüyor: Tabelalar bu gece değişecek

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları şöyle:

Akaryakıt fiyatlarına zam yağmuru sürüyor: Tabelalar bu gece değişecek

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 71,46 TL

Motorin: 79,73 TL

LPG: 33,79 TL

Akaryakıt fiyatlarına zam yağmuru sürüyor: Tabelalar bu gece değişecek

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 71,31 TL

Motorin: 79,58 TL

LPG: 33,19 TL

Akaryakıt fiyatlarına zam yağmuru sürüyor: Tabelalar bu gece değişecek

Ankara

Benzin: 72,43 TL

Motorin: 80,83 TL

LPG: 33,89 TL

Akaryakıt fiyatlarına zam yağmuru sürüyor: Tabelalar bu gece değişecek

İzmir

Benzin: 72,73 TL

Motorin: 81,12 TL

LPG: 33,79 TL

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