Akaryakıt fiyatlarında son durum ne? İşte güncel benzin ve motorin fiyatları (1 Mayıs 2023)
Petrol ve döviz kurunda yaşanan dalgalanmanın ardından akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam haberleri gündemden düşmüyor. 1 Mayıs 2023 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar? İşte güncel fiyatlar...
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte yurttaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
En son pazar gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinde 90 kuruşluk indirim geldi. Akaryakıt fiyatlarına herhangi bir indirim ya da zam haberi bulunmuyor.
BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?
GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE
İSTANBUL
Motorin litresi 19.71
Benzinin litresi 20.37
Ankara
Motorin litresi 20.07
Benzinin litresi 20.72
İzmir
Motorin litresi 20.15
Benzinin litresi 20.69
Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise Akdeniz-İtalyan piyasasında yayımlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.
Resmi İlanlar
En Çok Okunan Haberler
-
- Yavaş'tan Bayraktar ailesini köşeye sıkıştıran soru
- Erdoğan, istediği video gelmeyince küplere bindi
- MİT'ten Suriye'de operasyon
- CHP'li Özkan açıkladı: 'İsim isim belgeler var!'
- Tarihimizdeki 21 yıllık bu karanlığa karşı...
- Millet İttifakı'ndan İzmir'de büyük miting
- Binali Bey’in bulanık işleri
- Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Alevi'ye de saygımız var
- Ünlü anketçiden İzmir mitinginde 'Millet' vurgusu
- Uğur Dündar'ın yeni adresi belli oldu