Akaryakıt fiyatlarında son durum: Pompada fiyatlar değişti mi? 20 Ağustos benzin, dizel, LPG fiyatları ne kadar?

Petrol piyasalarındaki gelişmeler, kur hareketleri ve vergi yükündeki değişimler pompa fiyatlarına yansırken, 20 Ağustos Perşembe günü benzin, motorin ve LPG'de litre fiyatları gündemdeki yerini koruyor. Peki, Pompada fiyatlar değişti mi? 20 Ağustos benzin, dizel, LPG fiyatları ne kadar?

20 AĞUSTOS GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?

İSTANBUL AVRUPA YAKASI:

Benzin litre fiyatı: 71.46 TL

Motorin litre fiyatı: 79.73 TL

LPG litre fiyatı: 33.79 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin litre fiyatı: 71.31 TL

Motorin litre fiyatı: 79.58 TL

LPG litre fiyatı: 33.19 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 72.73 TL

Motorin litre fiyatı: 81.12 TL

LPG litre fiyatı: 33.79 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI