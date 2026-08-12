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Akaryakıt fiyatlarını düşürecek vergi kararı yolda: Gözler Resmi Gazete'de

Akaryakıt fiyatlarını düşürecek vergi kararı yolda: Gözler Resmi Gazete'de

12.08.2026 09:30:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Akaryakıt fiyatlarını düşürecek vergi kararı yolda: Gözler Resmi Gazete'de

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın enflasyonla mücadele adımları kapsamında motorinde Özel Tüketim Vergisi indirimine hazırlandığı ve ilgili kararın Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin beklendiği bildirildi.
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Enflasyonla mücadele kapsamında akaryakıt piyasasını yakından ilgilendiren yeni bir vergi düzenlemesi gündeme geldi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın, motorin fiyatlarını aşağı çekmek amacıyla Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarında indirime hazırladığı bildirildi.

MOTORİNDE ÖTV İNDİRİMİ RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANACAK

Gazeteci Olcay Aydilek'in aktardığı bilgilere göre, piyasadaki fiyat baskısını azaltmak ve pompa fiyatlarında geri çekilme sağlamak amacıyla hazırlanan çalışma tamamlandı.

Motorinden alınan ÖTV tutarının düşürülmesini içeren kararın, bu gece yayımlanması beklenen Resmi Gazete'de yer alarak yürürlüğe girmesi öngörülüyor.

DÜN GECE BEKLENEN ZAMLAR UYGULANMADI

Akaryakıt fiyatlarında dün gece yapılması beklenen zamlar ise uygulanmadı. Gece yarısından itibaren geçerli olması öngörülen zamlar durdurulurken, fiyatlar mevcut seviyelerinde kaldı.

Benzine yapılması planlanan 2 TL, motorine ise 6,85 TL tutarındaki artış böylece pompa fiyatlarına yansıtılmadı.

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