Akaryakıta çifte zam bekleniyor: 16 Temmuz güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? Mazot (dizel), benzin, LPG'ye zam var mı?

Petrol fiyatları ve döviz kurundaki hareketliliğin etkisiyle akaryakıtta yeni fiyat artışı bekleniyor. Peki, 16 Temmuz güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? Mazot (dizel), benzin, LPG'ye zam var mı?

AKARYAKITA ZAM BEKLENİYOR

Sektör kaynaklarına göre, 17 Temmuz Cuma gününden itibaren motorinin litre fiyatına 3,90 TL, benzinin litre fiyatına ise yaklaşık 1 TL zam yapılması bekleniyor. Artışın pompa fiyatlarına gece yarısından itibaren yansıması öngörülüyor.

16 TEMMUZ ÇARŞAMBA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 64.51 TL

Motorin: 69.96 TL

LPG: 31.19 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 64.35 TL

Motorin: 69.80 TL

LPG: 30.59 TL

Ankara:

Benzin: 65.46 TL

Motorin: 71.07 TL

LPG: 31.29 TL

İzmir: