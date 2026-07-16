Akaryakıta çifte zam yolda: Fiyat ve ayrıntılar belli oldu

ABD'nin İran'a yönelik saldırılarını yeniden başlatması ve Hürmüz Boğazı'nda gemi geçişlerinin büyük ölçüde durması, küresel petrol piyasasında arz endişelerini artırırken, akaryakıt fiyatlarına yeni zam beklentisini de beraberinde getirdi.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 1,10 TL, motorinin litre fiyatına ise 3,10 TL zam yapılması bekleniyor.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDAKİ GERİLİM PETROLÜ YÜKSELTTİ

ABD ile İran arasında yeniden tırmanan gerilim ve Hürmüz Boğazı'nda tanker geçişlerinin büyük oranda durması, küresel petrol arzına yönelik endişeleri artırdı.

Petrol fiyatlarında yaşanan yükselişin ardından, yurtiçinde akaryakıt fiyatlarına yeni zam yapılması öngörülüyor.

ZAMLAR POMPAYA YANSIYACAK

Beklenen fiyat artışıyla birlikte bu gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatının 1,10 TL, motorinin litre fiyatının ise 3,10 TL artması bekleniyor.

Yeni fiyatların pompaya doğrudan yansıtılması öngörülüyor.

EŞEL MOBİL SİSTEMİNDE YENİ DÜZENLEME

Temmuz ayında eşel mobil sisteminde yapılan değişiklikle birlikte akaryakıt zamlarının pompaya yansıma şekli de değişti.

Yeni düzenlemeye göre fiyat artışlarının yalnızca yüzde 50'si ÖTV'den karşılanırken, kalan yüzde 50'lik bölüm pompa fiyatlarına yansıyor. Vergi alanının tükenmesi halinde ise zamların tamamı doğrudan pompaya uygulanıyor.

Akaryakıtta indirim yaşanması durumunda ise indirimin tamamı yeniden ÖTV'ye ekleniyor.