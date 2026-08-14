Brent petrol fiyatları, döviz kurundaki dalgalanmalar ve uluslararası enerji piyasalarındaki gelişmeler nedeniyle sık sık değişen pompa fiyatlarında bu kez hem benzine hem mazota zam uygulanacak. Peki, Akaryakıta dev zam yolda! Motorin, benzin fiyatı ne kadar? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar?
AKARYAKITA NE KADAR ZAM GELDİ?
Benzinin litresine ortalama 1 lira 5 kuruş motorine ise 8 lira 89 kuruş zam geldi. Zamlı fiyatlar 14 Ağustos Cuma gecesi itibariyle pompaya yansıyacak.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?
İstanbul (Avrupa Yakası)
- Benzin litre fiyatı: 71.43 TL
- Motorin litre fiyatı: 79.68 TL
- LPG litre fiyatı: 33.79 TL
Ankara
- Benzin litre fiyatı: 72.40 TL
- Motorin litre fiyatı: 80.80 TL
- LPG litre fiyatı: 33.89 TL
İzmir
- Benzin litre fiyatı: 72.69 TL
- Motorin litre fiyatı: 81.07 TL
- LPG litre fiyatı: 33.79 TL