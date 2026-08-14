Brent petrol fiyatları, döviz kurundaki dalgalanmalar ve uluslararası enerji piyasalarındaki gelişmeler nedeniyle sık sık değişen pompa fiyatlarında bu kez hem benzine hem mazota zam uygulanacak. Peki, Akaryakıta dev zam yolda! Motorin, benzin fiyatı ne kadar? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar?