Cumhuriyet Gazetesi Logo
Akaryakıta dev zam yolda! Motorin, benzin fiyatı ne kadar? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar?
Paylaş

Akaryakıta dev zam yolda! Motorin, benzin fiyatı ne kadar? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar?

14.08.2026 10:03:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Akaryakıta dev zam yolda! Motorin, benzin fiyatı ne kadar? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar?

Akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkileyen Brent petrol fiyatı, ABD-İran savaşında saldırıların ve Hürmüz Boğazı’nda arz endişe nedenleriyle yükselişte. Peki, Akaryakıta dev zam yolda! Motorin, benzin fiyatı ne kadar? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar?

Akaryakıta dev zam yolda! Motorin, benzin fiyatı ne kadar? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar?

Brent petrol fiyatları, döviz kurundaki dalgalanmalar ve uluslararası enerji piyasalarındaki gelişmeler nedeniyle sık sık değişen pompa fiyatlarında bu kez hem benzine hem mazota zam uygulanacak. Peki, Akaryakıta dev zam yolda! Motorin, benzin fiyatı ne kadar? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar?

Akaryakıta dev zam yolda! Motorin, benzin fiyatı ne kadar? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar?

AKARYAKITA NE KADAR ZAM GELDİ?

Benzinin litresine ortalama 1 lira 5 kuruş motorine ise 8 lira 89 kuruş zam geldi. Zamlı fiyatlar 14 Ağustos Cuma gecesi itibariyle pompaya yansıyacak. 

Akaryakıta dev zam yolda! Motorin, benzin fiyatı ne kadar? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar?

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?

İstanbul (Avrupa Yakası)

  • Benzin litre fiyatı: 71.43 TL
  • Motorin litre fiyatı: 79.68 TL
  • LPG litre fiyatı: 33.79 TL

Ankara

  • Benzin litre fiyatı: 72.40 TL
  • Motorin litre fiyatı: 80.80 TL
  • LPG litre fiyatı: 33.89 TL

İzmir

  • Benzin litre fiyatı: 72.69 TL
  • Motorin litre fiyatı: 81.07 TL
  • LPG litre fiyatı: 33.79 TL
İlgili Konular: #zam #brent petrol #akaryakıt #benzin, motorin