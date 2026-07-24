ABD ve İran arasındaki savaşın bölgeye yayılması, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle petrol sorunlarının oluşması ve stokların gün geçtikçe azalması akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıyor. Peki, Akaryakıta son günlerin en büyük zammı geliyor! Güncel yakıt fiyatları ne kadar? Mazot, benzin, LPG kaç TL?

MAZOTA KAÇ TL ZAM GELECEK?

Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına 4,20 lira zam yapılması bekleniyor. Zamlı tarifenin yarından itibaren yürürlüğe girmesi bekleniyor.

MOTORİNİN YENİ FİYATI NE KADAR OLACAK?

Beklenen 4,20 liralık zammın uygulanması halinde, motorinin litre fiyatı büyükşehirlerde ve doğu illerinde yeni rekor seviyelere ulaşacak. Zam sonrası oluşacak tahmini fiyat tablosu şu şekilde:

İstanbul - 78,48 TL

Ankara - 79,60 TL

İzmir - 79,87 TL

Doğu İlleri - 81,32 TL

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?