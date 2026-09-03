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Akaryakıta tarihi zam yolda: Motorin fiyatları 90 TL'yi aşacak
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Akaryakıta tarihi zam yolda: Motorin fiyatları 90 TL'yi aşacak

3.09.2026 12:00:00
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Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Akaryakıta tarihi zam yolda: Motorin fiyatları 90 TL'yi aşacak

Küresel petrol piyasasında artan arz endişeleri, motorin fiyatlarında yeni bir zam beklentisini gündeme getirdi. Beklenen artışın pompa fiyatlarına yansıması halinde motorinin litre fiyatının bazı büyükşehirlerde 90 Türk Lirası'nın üzerine çıkması ve araç sahiplerinin yakıt maliyetlerinin önemli ölçüde artması bekleniyor.

Akaryakıta tarihi zam yolda: Motorin fiyatları 90 TL'yi aşacak

Jeopolitik gerilimlerin küresel petrol piyasasında yarattığı arz endişesi, akaryakıt fiyatlarında yeni bir zam beklentisini beraberinde getirdi. Petrol fiyatlarındaki yükselişin ardından motorinin litre fiyatına 8,24 TL zam yapılması bekleniyor.

Akaryakıta tarihi zam yolda: Motorin fiyatları 90 TL'yi aşacak

Türkiye Gazetesi'nin sektör kaynaklarına dayandırdığı habere göre, beklenen fiyat artışının 3 Eylül Perşembe'yi 4 Eylül Cuma'ya bağlayan gece pompa fiyatlarına yansıması öngörülüyor.

Akaryakıta tarihi zam yolda: Motorin fiyatları 90 TL'yi aşacak

50 LİTRELİK DEPODA 412 TL FARK

Motorine yapılması beklenen 8,24 TL'lik zam, litre fiyatında tek gecede yaklaşık yüzde 10'luk artış anlamına geliyor.

Akaryakıta tarihi zam yolda: Motorin fiyatları 90 TL'yi aşacak

Zammın pompaya yansıması halinde 50 litrelik bir otomobil deposunu doldurmanın maliyeti 412 TL artacak.

Akaryakıta tarihi zam yolda: Motorin fiyatları 90 TL'yi aşacak

MOTORİNİN LİTRESİ 90 TL'Yİ GEÇECEK

Beklenen zam sonrası motorinin litre fiyatının bazı büyükşehirlerde 90 TL'nin üzerine çıkması bekleniyor.

Akaryakıta tarihi zam yolda: Motorin fiyatları 90 TL'yi aşacak

İstanbul Avrupa Yakası'nda: 89,38 TL

İstanbul Anadolu Yakası'nda: 89,28 TL

Ankara'da: 90,73 TL

İzmir'de: 90,71 TL

Akaryakıta tarihi zam yolda: Motorin fiyatları 90 TL'yi aşacak

Fiyatların dağıtım şirketleri ve istasyonlara göre küçük farklılıklar gösterebileceği belirtiliyor.

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