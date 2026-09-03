Akaryakıta tarihi zam yolda: Motorin fiyatları 90 TL'yi aşacak

Jeopolitik gerilimlerin küresel petrol piyasasında yarattığı arz endişesi, akaryakıt fiyatlarında yeni bir zam beklentisini beraberinde getirdi. Petrol fiyatlarındaki yükselişin ardından motorinin litre fiyatına 8,24 TL zam yapılması bekleniyor.
Türkiye Gazetesi'nin sektör kaynaklarına dayandırdığı habere göre, beklenen fiyat artışının 3 Eylül Perşembe'yi 4 Eylül Cuma'ya bağlayan gece pompa fiyatlarına yansıması öngörülüyor.
50 LİTRELİK DEPODA 412 TL FARK
Motorine yapılması beklenen 8,24 TL'lik zam, litre fiyatında tek gecede yaklaşık yüzde 10'luk artış anlamına geliyor.
Zammın pompaya yansıması halinde 50 litrelik bir otomobil deposunu doldurmanın maliyeti 412 TL artacak.
MOTORİNİN LİTRESİ 90 TL'Yİ GEÇECEK
Beklenen zam sonrası motorinin litre fiyatının bazı büyükşehirlerde 90 TL'nin üzerine çıkması bekleniyor.
İstanbul Avrupa Yakası'nda: 89,38 TL
İstanbul Anadolu Yakası'nda: 89,28 TL
Ankara'da: 90,73 TL
İzmir'de: 90,71 TL
Fiyatların dağıtım şirketleri ve istasyonlara göre küçük farklılıklar gösterebileceği belirtiliyor.