Akaryakıta zam: 15 Temmuz 2026 motorine zam mı geldi? Benzin fiyatları ne kadar oldu?

Uluslararası piyasalarda Brent petrol fiyatlarının yükselişe geçmesi akaryakıt tabelalarının yeniden değişmesine yol açıyor. Peki, 15 Temmuz 2026 motorine zam mı geldi? Benzin fiyatları ne kadar oldu?
AKARYAKITA ZAM MI GELDİ?
Benzinin litre fiyatına 1 lira 55 kuruş zam geldi.
15 TEMMUZ 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 64,51 lira
Motorin: 69,96 lira
LPG: 31,19 lira
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 64,35 lira
Motorin: 69,80 lira
LPG: 30,59 lira
Ankara
Benzin: 65,46 lira
Motorin: 71,07 lira
LPG: 31,19 lira
İzmir
Benzin: 65,75 lira
Motorin: 71,34 lira
LPG: 30,99 lira