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Akaryakıta zam: 15 Temmuz 2026 motorine zam mı geldi? Benzin fiyatları ne kadar oldu?

Akaryakıta zam: 15 Temmuz 2026 motorine zam mı geldi? Benzin fiyatları ne kadar oldu?

15.07.2026 09:44:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Akaryakıta zam: 15 Temmuz 2026 motorine zam mı geldi? Benzin fiyatları ne kadar oldu?

Orta Doğu’da tırmanan bölgesel gerilimler ve döviz kurundaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Peki, Akaryakıta zam: 15 Temmuz 2026 motorine zam mı geldi? Benzin fiyatları ne kadar oldu?

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Uluslararası piyasalarda Brent petrol fiyatlarının yükselişe geçmesi akaryakıt tabelalarının yeniden değişmesine yol açıyor. Peki, 15 Temmuz 2026 motorine zam mı geldi? Benzin fiyatları ne kadar oldu? 

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AKARYAKITA ZAM MI GELDİ?

Benzinin litre fiyatına 1 lira 55 kuruş zam geldi.

15 TEMMUZ 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 64,51 lira

Motorin: 69,96 lira

LPG: 31,19 lira

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 64,35 lira

Motorin: 69,80 lira

LPG: 30,59 lira

Ankara

Benzin: 65,46 lira

Motorin: 71,07 lira

LPG: 31,19 lira

İzmir

Benzin: 65,75 lira

Motorin: 71,34 lira

LPG: 30,99 lira

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