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Akaryakıtta beklenen haber geldi: Motorin fiyatlarında indirim yolda

Akaryakıtta beklenen haber geldi: Motorin fiyatlarında indirim yolda

4.08.2026 10:03:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Akaryakıtta beklenen haber geldi: Motorin fiyatlarında indirim yolda

ABD ve İran hattındaki diplomatik temas açıklamalarıyla küresel petrol fiyatlarında düşüş yaşanırken, akaryakıt cephesinde araç sahiplerini sevindiren gelişme yaşandı. Jeopolitik tansiyonun gerilemesiyle birlikte motorin grubuna dev bir indirimin yansıması bekleniyor.
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Küresel petrol fiyatlarındaki gerileme akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansımaya başladı. ABD ile İran arasında diplomasi trafiğinin yeniden başlayabileceğine yönelik açıklamalar, jeopolitik risklerin azalacağı beklentisini güçlendirirken petrol fiyatlarında düşüşe neden oldu.

Petrol fiyatlarındaki gerilemeyle birlikte akaryakıtta yeni indirim beklentileri de gündeme geldi.

MOTORİNE 6,37 TL İNDİRİM BEKLENİYOR

NTV'nin haberine göre, motorinin litre fiyatında 6,37 TL'lik indirimin yarından itibaren pompaya yansıması bekleniyor.

Söz konusu indirimin yürürlüğe girmesi halinde motorin fiyatlarında son dönemin en dikkat çekici düşüşlerinden biri gerçekleşmiş olacak.

PETROL FİYATLARINDA DİPLOMASİ ETKİSİ

ABD ile İran arasında yeniden diplomatik temas kurulabileceğine ilişkin açıklamalar, piyasalarda jeopolitik tansiyonun düşebileceği beklentisini güçlendirdi.

Jeopolitik risk algısındaki gerileme, küresel petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluştururken, bu durumun akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıdığı değerlendiriliyor.

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