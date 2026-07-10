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Akaryakıtta sürücülere ters köşe: Motorine indirim var, fiyatta değişiklik yok

Akaryakıtta sürücülere ters köşe: Motorine indirim var, fiyatta değişiklik yok

10.07.2026 16:04:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Akaryakıtta sürücülere ters köşe: Motorine indirim var, fiyatta değişiklik yok

Döviz kuru ve petrol piyasasındaki dalgalanmaların ardından motorinde hesaplanan teknik indirim, vergi mekanizması nedeniyle sürücülerin bütçesine yansımayacak. Gece yarısından itibaren geçerli olması öngörülen fiyat düşüşünün, akaryakıtta uygulanan ÖTV düzenlemeleri kapsamında doğrudan vergi payına aktarılması bekleniyor.
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Döviz kuru ile Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarını etkilemeyi sürdürürken, motorin için bu kez indirim beklentisi oluştu. Ancak sektör kaynaklarına göre beklenen fiyat düşüşü pompa fiyatlarına yansımayacak.

MOTORİNE 2,16 TL İNDİRİM BEKLENİYOR

Gazeteci Olcay Dilek'in paylaştığı bilgiye göre, motorinin litre fiyatında bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 2 lira 16 kuruşluk indirim öngörülüyor.

İNDİRİM POMPAYA YANSIMAYACAK

Sektör kaynakları, söz konusu indirimin pompa fiyatlarında herhangi bir değişikliğe neden olmayacağını belirtiyor.

Buna göre, beklenen fiyat düşüşü eşel mobil sisteminden kademeli çıkış kapsamında otomatik olarak Özel Tüketim Vergisi'ne (ÖTV) aktarılacak. Bu nedenle motorinin litre fiyatı sürücüler açısından değişmeyecek.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Akaryakıt fiyatları; Brent petrol fiyatları, döviz kuru ve vergi düzenlemelerine bağlı olarak güncelleniyor.

Bu nedenle uluslararası piyasalarda yaşanan fiyat düşüşleri, vergi mekanizması nedeniyle her zaman pompa fiyatlarına aynı oranda yansımayabiliyor.

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