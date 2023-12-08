Akaryakıtta tabela değişti! Motorinde iki günde iki indirim... 8 Aralık 2023 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları...
Brent petrolün varil fiyatındaki düşüş akaryakıt fiyatlarına yansıdı. Düşüşün etkisiyle motorin fiyatlarına indirim geldi. 8 Aralık 2023 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar? İşte güncel fiyatlar...
Petrol fiyatlarında son dönemde yaşanan düşüş, akaryakıt fiyatlarına da yansıyor.
Uluslararası piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı 75 dolardan işlem görüyor. Motorine 7 Aralık'tan itibaren geçerli olmak üzere gelen 1 lira 30 kuruşluk indirimin ardından motorine 88 kuruşluk bir indirim daha geldi.Benzinde ise fiyat değişimi olmadı.
GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE
İstanbul
Benzin: 34,55 TL
Motorin: 35,41 TL
Ankara
Motorin fiyatı: 36,09 TL
Benzin fiyatı: 35,28 TL
İzmir
Motorin fiyatı: 36,3 TL
Benzin fiyatı: 35,42 TL
LPG'nin litresi ise ortalama 18.65 liraya satılıyor.
Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.
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