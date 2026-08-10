Akaryakıtta üç haneli rekor uyarısı: Benzin ve motorin 100 TL'yi aşacak mı?

Hürmüz Boğazı'na ilişkin belirsizlik petrol fiyatlarını ve küresel akaryakıt piyasalarını etkilerken, Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları da yükselmeye devam ediyor. Son birkaç yılda litre fiyatı benzinde 70 TL'yi, motorinde ise 80 TL'yi aşarken, sektör temsilcilerinden gelecek döneme ilişkin dikkat çeken değerlendirmeler geldi.

Türkiye'nin önde gelen akaryakıt dağıtım şirketlerinden Termopet'in Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Direkci, ANKA'nın akaryakıt sektörüne ilişkin sorularını yanıtladı.

EŞEL MOBİL UYGULAMASI NASIL İŞLİYOR?

Direkci, ABD ile İran arasındaki savaşın ardından mart ayında akaryakıtta eşel mobil uygulamasının devreye alındığını ve zam gereksiniminin bir bölümünün ÖTV'den karşılandığını hatırlattı.

3 Temmuz'da Resmi Gazete'de yeni bir eşel mobil kararının yayımlandığını belirten Direkci, uygulamanın işleyişine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

Buna göre zamların yüzde 25’i ÖTV’den karşılanıyor, kalan yüzde 75’i pompa satış fiyatlarına yansıtılıyor. İndirim gündeme gelirse de bunun tamamı ÖTV için mahsup ediliyor. Pompa satış fiyatları değişmiyor. En son cuma günü benzinde 4 TL 35 kuruş indirim, ÖTV’ye kesildi

Direkci, bir süre daha indirimlerin pompa fiyatlarına yansımayacağını belirterek, benzin ve motorinde mart ayı öncesindeki ÖTV seviyesine ulaşılıncaya kadar kesintilerin devam edeceğini ve pompa satış fiyatlarının değişmeyeceğini söyledi.

BİR LİTRE AKARYAKIT 100 LİRA OLUR MU?

Akaryakıt fiyatlarının yüksek seviyelerde seyretmesiyle birlikte 2027'de bir litre akaryakıtın 100 TL'yi aşıp aşmayacağı sorusunu yanıtlayan Direkci, şu değerlendirmede bulundu:

Hemen hemen kesin. Açıkçası baktığınızda bu yılki enflasyonun yüzde 30 dolaylarında olacağı tahmin ediliyor. Dolar kurunun enflasyona paralel artması lazım. Biraz onun gerisinden geliyor. 2027 yılı enflasyon tahminini de beraber yapalım. En iyi ihtimalle yüzde 20 olacaktır. Akaryakıtta, ÖTV artışları da gelecek. Savaş sonrasında akaryakıtta müthiş bir düşüş de olmayacak. Düşüşlerin bir kısmı da ÖTV’ye gidecek. 2027 yılının ikinci yarısında üç haneli rakamı, benzinde de motorinde görmemiz muhtemeldir. Hemen, gelecek yılın temmuz ayında olmasa da ikinci yarısında görmemiz muhtemel.

'MOTORİN TÜKETİMİ GERİLİYOR'

Motorin tüketiminde son aylarda düşüş gözlemlediklerini belirten Direkci, ticari faaliyetlerdeki yavaşlamaya dikkat çekti.

Direkci, "Motorinde biraz yavaşlama var. Ticari faaliyetlerin aynası birebir motorin tüketimidir. Motorin, tarımda da taşımacılıkta da yoğun olarak kullanılıyor. Ticari faaliyetlerde yavaşlama var. Dezenfasyon politikalarının etkisi bu anlamda görülüyor. Fiyatların da çok artmış olması bunu biraz hızlandırmış olabilir" diye konuştu.

'ZENGİNLER DAHA ÇOK ŞİKAYETÇİ'

Akaryakıt istasyonlarına gelen yurttaşların fiyatlara yönelik tepkilerine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Direkci, yurttaşların fiyat değişimlerine kısa sürede uyum sağladığını söyledi.

Direkci, "Zenginler, düşük gelirlilerden daha çok şikayet ediyor. Ben, bunu şuna bağlıyorum. Ekonomideki gelişmeleri çok daha hızlı takip ediyorlar. Belli bir gelir seviyesinin altındaki vatandaş artık durumu kabullenmiş. Ne olursa olsun modunda diye düşünüyorum" değerlendirmesini yaptı.

'HEP 50 LİRALIK ALANLAR 500 LİRALIK ALMAYA BAŞLADI'

Akaryakıt fiyatlarının yükselmesiyle birlikte yurttaşların yakıt alım alışkanlıklarında da değişim yaşandığını belirten Direkci, geçmişte zamları normalleştirmek için kullanılan "50 TL'lik" yakıt söyleminin artık değiştiğini ifade etti.

Son birkaç yılda benzin litre fiyatının 70 TL'yi, motorin litre fiyatının ise 80 TL'yi aşmasına ilişkin konuşan Direkci, "50 TL’lik yerine şimdi 500 TL’lik alıyor. Yeni standart 50 TL yerine 500 TL" dedi.