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Akaryakıtta zam yağmuru durmuyor: Benzin fiyatlarında yeni artış yolda
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Akaryakıtta zam yağmuru durmuyor: Benzin fiyatlarında yeni artış yolda

13.07.2026 12:11:00
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Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Akaryakıtta zam yağmuru durmuyor: Benzin fiyatlarında yeni artış yolda

Motorine geçen hafta yapılan peş peşe zamların ardından hafta ortasından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına da artış yapılması bekleniyor. Motorin fiyatlarında yeni bir değişiklik öngörülmezken, beklenen zammın pompaya yansıması durumunda son dönemde motorin lehine açılan fiyat makası yeniden kapanmaya başlayacak.

Akaryakıtta zam yağmuru durmuyor: Benzin fiyatlarında yeni artış yolda

Akaryakıt fiyatlarında yeni bir artış beklentisi gündeme geldi. Geçtiğimiz hafta motorine peş peşe gelen zamların ardından bu kez benzinin litre fiyatına zam yapılması öngörülüyor.

Akaryakıtta zam yağmuru durmuyor: Benzin fiyatlarında yeni artış yolda

Gazeteci Olcay Aydilek'in paylaştığı bilgilere göre, benzinin litre fiyatına çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,60 TL zam yapılması bekleniyor. Söz konusu artışın pompaya yansıması halinde benzin fiyatları yeniden yükselecek.

Akaryakıtta zam yağmuru durmuyor: Benzin fiyatlarında yeni artış yolda

MOTORİN FİYATLARINDA DEĞİŞİKLİK BEKLENMİYOR

Motorin fiyatlarında ise şimdilik herhangi bir değişiklik öngörülmüyor. Motorine son olarak geçtiğimiz hafta toplamda 5 liranın üzerinde zam yapılmış, böylece motorin ile benzin arasındaki fiyat farkı yaklaşık 7 liraya kadar çıkmıştı.

Akaryakıtta zam yağmuru durmuyor: Benzin fiyatlarında yeni artış yolda

Beklenen zam öncesinde İstanbul Avrupa Yakası'nda motorinin litre fiyatı 69,88 TL, benzinin litre fiyatı ise 62,90 TL seviyesinde bulunuyor.

Akaryakıtta zam yağmuru durmuyor: Benzin fiyatlarında yeni artış yolda

İL İL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası

  • Benzin litre fiyatı: 62,90 TL
  • Motorin litre fiyatı: 69,88 TL
  • LPG litre fiyatı: 31,19 TL
Akaryakıtta zam yağmuru durmuyor: Benzin fiyatlarında yeni artış yolda

İstanbul Anadolu Yakası

  • Benzin litre fiyatı: 62,75 TL
  • Motorin litre fiyatı: 69,73 TL
  • LPG litre fiyatı: 30,59 TL
Akaryakıtta zam yağmuru durmuyor: Benzin fiyatlarında yeni artış yolda

Ankara

  • Benzin litre fiyatı: 63,86 TL
  • Motorin litre fiyatı: 70,99 TL
  • LPG litre fiyatı: 31,19 TL
Akaryakıtta zam yağmuru durmuyor: Benzin fiyatlarında yeni artış yolda

İzmir

  • Benzin litre fiyatı: 64,14 TL
  • Motorin litre fiyatı: 71,26 TL
  • LPG litre fiyatı: 30,99 TL
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