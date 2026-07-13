Akaryakıtta zam yağmuru durmuyor: Benzin fiyatlarında yeni artış yolda

Akaryakıt fiyatlarında yeni bir artış beklentisi gündeme geldi. Geçtiğimiz hafta motorine peş peşe gelen zamların ardından bu kez benzinin litre fiyatına zam yapılması öngörülüyor.

Gazeteci Olcay Aydilek'in paylaştığı bilgilere göre, benzinin litre fiyatına çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,60 TL zam yapılması bekleniyor. Söz konusu artışın pompaya yansıması halinde benzin fiyatları yeniden yükselecek.

MOTORİN FİYATLARINDA DEĞİŞİKLİK BEKLENMİYOR Motorin fiyatlarında ise şimdilik herhangi bir değişiklik öngörülmüyor. Motorine son olarak geçtiğimiz hafta toplamda 5 liranın üzerinde zam yapılmış, böylece motorin ile benzin arasındaki fiyat farkı yaklaşık 7 liraya kadar çıkmıştı.

Beklenen zam öncesinde İstanbul Avrupa Yakası'nda motorinin litre fiyatı 69,88 TL, benzinin litre fiyatı ise 62,90 TL seviyesinde bulunuyor.

İL İL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI İstanbul Avrupa Yakası Benzin litre fiyatı: 62,90 TL

62,90 TL Motorin litre fiyatı: 69,88 TL

69,88 TL LPG litre fiyatı: 31,19 TL

İstanbul Anadolu Yakası Benzin litre fiyatı: 62,75 TL

62,75 TL Motorin litre fiyatı: 69,73 TL

69,73 TL LPG litre fiyatı: 30,59 TL

Ankara Benzin litre fiyatı: 63,86 TL

63,86 TL Motorin litre fiyatı: 70,99 TL

70,99 TL LPG litre fiyatı: 31,19 TL