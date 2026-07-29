Akbank’tan Türk ekonomisine 2026’nın ilk yarısında 2 trilyon 913 milyar TL kredi desteği

Akbank, 2026 yılının ilk yarısına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Banka, yılın ilk altı ayında Türk ekonomisine 2 trilyon 913 milyar TL kredi desteği sağlarken, aynı dönemde 34 milyar 333 milyon TL konsolide net kâr elde etti.

KAAN GÜR: EKONOMİYİ DESTEKLEMEYİ SÜRDÜRDÜK

Akbank Genel Müdürü Kaan Gür, ikinci çeyrekte jeopolitik gelişmelere bağlı belirsizliklerin küresel piyasalarda ve emtia fiyatlarında önemli dalgalanmalara yol açtığını belirtti.

Söz konusu gelişmelerin yurt içinde enflasyon, dış denge ve bütçe üzerinde etkilerinin görüldüğünü ifade eden Gür, ekonomi yönetiminin aldığı proaktif politika adımlarının yurt içi finansal piyasaların görece daha istikrarlı bir görünüm sergilemesini sağladığını söyledi.

Gür, "Bu süreçte Akbank ve Türk bankacılık sektörü, her zaman olduğu gibi ülke ekonomisini güçlü bir biçimde desteklemeyi sürdürdü" dedi.

KREDİ DESTEĞİ 2,9 TRİLYON TL'YE ULAŞTI

2026'nın ilk yarısında ekonomiye sağlanan toplam kredi desteğinin 2 trilyon 913 milyar TL'ye ulaştığını belirten Gür, bunun 2 trilyon 233 milyar TL'sinin nakdi kredilerden oluştuğunu ifade etti.

MEVDUAT 2,5 TRİLYON TL'Yİ AŞTI

Akbank'ın toplam mevduatı yılın ilk yarısı itibarıyla 2 trilyon 511 milyar TL'ye yükselirken, toplam aktif büyüklüğü ise 4 trilyon 12 milyar TL olarak gerçekleşti.

Bankanın konsolide sermaye yeterlilik oranı ise yüzde 16,4 seviyesinde kaydedildi.

İLK YARIDA 34,3 MİLYAR TL NET KÂR

Akbank, 2026 yılının ilk altı ayında vergi gideri sonrası 34 milyar 333 milyon TL konsolide net kâr açıkladı.

Finansal sonuçları değerlendiren Kaan Gür, "Başarılı performansları için çalışma arkadaşlarıma ve bizlere duydukları güven için başta müşterilerimiz olmak üzere tüm paydaşlarımıza teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.