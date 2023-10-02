Akbank üst yönetiminde değişiklik! Özgür Demirtaş istifa etti

Finans uzmanı ve Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Akbank'taki yönetim değişikliğinin ardından bağımsız yönetim kurulu üyeliğinden istifa etti. Demirtaş'ın istifasının kabul edildiği KAP tarafından bildirildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.10.2023 - 09:42
Akbank üst yönetiminde değişiklik! Özgür Demirtaş istifa etti
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Akbank’ın KAP’a yaptığı açıklamaya göre, Sabancı Holding bünyesindeki Akbank’ta genel müdür ile birlikte yönetim kurulunda değişiklikler oldu.

Buna göre Sabri Hakan Binbaşgil yönetim kurulu başkan yardımcısı, Eyüp Engin yönetim kurulu üyesi ve Cenk Kaan Gür genel müdür olarak atandı.

Açıklamada, yönetim kurulu üyesi olan Özgür Demirtaş’ın istifasının kabul edildiği belirtildi.

Demirtaş, 2018’den beri bankanın yönetim kurulu üyesiydi.


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Özgür Demirtaş istifa istifa etti akbank

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