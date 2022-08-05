Akkuyu Nükleer AŞ'den personel maaşı ödemesi açıklaması

05 Ağustos 2022 Cuma, 15:24

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, Akkuyu NGS inşaat sahasında çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

Bugün itibarıyla, inşaat ve montaj işlerini yürüten şirketlerin çoğunun iş kapsamlarıyla alakalı TSM Enerji İnşaat Sanayi Limited Şirketi ile sözleşmelerini imzaladıkları aktarılan açıklamada, kalan sözleşmelerin de en kısa zamanda tamamlanacağı belirtildi.

ÖDEMELER ÖZ KAYNAKLARDAN YAPILACAK

Açıklamada, T2IC ile yapılan sözleşmenin feshedilmesinin ardından Akkuyu NGS'nin, TSM Enerji İnşaat Sanayi Limited Şirketi ile alt yükleniciler arasındaki sözleşmelerin imzalanması sürecinde aktif olarak yer aldığı vurgulanarak, "T2IC'nin tarafların mutabakatı ile sözleşmeyi feshetmeyi reddetmesi ve mali konularda çalışanların maaşlarının ödenmesi dahil yükümlülüklerinin gereğini yerine getirmemesi nedeniyle Akkuyu Nükleer, T2IC'nin çalışanlarına temmuz ayı maaş ödemelerini kendi öz kaynaklarından yapmaya karar vermiştir. Türk lirası olarak maaş alan çalışanların ücretleri yüzde 35 oranında artırılacaktır."

Daha önce T2IC'de istihdam edilen işçi, mühendis ve yöneticilere TSM'ye geçme teklifi yapıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Devir sırasında, çalışanların Türkiye Cumhuriyeti çalışma mevzuatı uyarınca sahip olduğu tüm haklar korunacaktır ve önceki iş yerinde çalışma süresine bağlı olarak kıdem tazminatı, kullanmadığı izin tazminatı ve ihbar tazminatı dahil tüm hakkı olan ödemeler yapılacaktır. Bu önlemler, inşaat sahasında işin sürekliliğini ve kalitesini, Akkuyu NGS'nin inşaat çalışmalarını takvime uyulmasını, işçilerin çalışma koşulları açısından haklarının korunmasını ve çalışanlara ücretlerin zamanında ödenmesini sağlamak için alınmıştır."