AKP, ABD’ye ‘yarım milyon dolar’ vergi ödedi: Washington’daki AKP binalarından biri hem satılık hem kiralık!

ABD’de vergi mükellefi olan AKP-ABD Temsilciliği, sadece geçen yıl ‘1 Eylül 2025- 20 Kasım 2025’ tarihlerinde, Washington DC’deki binaları için, ABD Adalet Bakanlığı Vergi Dairesi'ne (IRS), ‘506 Bin 457 Dolar 65 Cent) emlak vergisi ödedi.

AKP BİNASININ BİRİ HEM SATILIK HEM KİRALIK!

AKP’nin Washington’daki milyon dolarlık binalarından birinin hem satılık, hem de kiralık olarak müşterini beklediği görüldü.

‘Ak Party Representation to the United States LLC’ olarak şirketleşen, AKP’nin ABD temsilciliği’nin, Washington’daki milyon dolarlık binalarından birinin kapısına, ‘Seven Hill Real Esate Group’ şirketince ‘kiralık-for lease’ levhası konurken, emlak sitelerinde de binanın ‘satılık-for sale’ olduğu bildirildi.

New Hampshire Caddesi’ndeki binanın ‘satılık’ yada ‘kira fiyatları açıklanmadı.

Bina ‘17 Mayıs 2023’te ‘4 milyon 55 bin dolara’ satın alınmıştı. Emlak şirketleri birçok yabancı temsilciliğin bulunduğu ‘New Hampshire Ave’ üzerinde bulunan binanın bugünkü değerini ‘5 milyon 240 bin dolar’ olarak gösteriyor. Bina 3 yıl içinde bir milyon doların üzerinde kâr etmiş oluyor.

Öte yandan, Adalet Bakanlığı (yabancı ülke temsilcileri kayıt yasası-Foreign Agents Registration Act) FARA’da yer alan ’12 Temmuz 2026’ tarihli bildirime göre ‘3 Ocak 2026 / 13 Mart 2026 ve 5 Mayıs 2026’ tarihlerinde AKP-ABD Temsilciliği'ne Türkiye’den toplam ‘1 Milyon 299 bin 970 dolar’ gönderildiği yer alıyor.

Resmi kayıtlarda, AKP-USA’nın, geçen yıl milyon dolarlık binaların iç dizaynı için ABD Adalet Bakanlığı Vergi Dairesi'ne (IRS) ‘958 bin 659 dolar 98 cent’ inşaat harcaması bildirdiği görülüyor.

İKİNCİ BİNA

AKP'nin ABD teşkilatının birinci binadan bir yıl sonra satın aldığı, ünlü binaların yer aldığı Beyaz Saray’a yakın Onaltıncı Cadde’deki tarihi 1907 yapımı Fransız binasına da ‘4 Nisan 2024’te nakit ‘4 Milyon 800 Bin Dolar ödedi.

Binanın vergi değeri ‘6 Milyon 94 bin 650 dolar’ olarak gösteriliyor.

AKP-ABD temsilciliğini AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kuzeni Halil Mutlu yapıyor.