AKP işçi, memur ve emeklinin beklentilerine sırt çevirdi

Yayınlanma: 11.01.2023 - 04:00

Güncelleme: 11.01.2023 - 04:00

İktidar, milyonlarca işçi, memur ve emeklinin beklentisini boşa çıkardı. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda “torba teklifin” görüşmeleri sırasında verilen maaş zamlarının yükseltilmesinden yakacak yardımına birçok önerge iktidar partileri tarafından reddedildi. İktidar, 2.7 milyon emeklinin asgari ücret ve açlık sınırının çok altında 5 bin 500 lira emekli maaşı ile geçinmeye çalıştığını da itiraf etti.

Komisyondaki görüşmeler sırasında CHP, İYİ Parti ve HDP’nin reddedilen önergeleri şöyle:

- İktidar en düşük emekli aylığını 3 bin 500 liradan 5 bin 500 liraya çıkardı. Muhalefet en düşük emekli aylığının asgari ücret olan 8 bin 506 liraya çıkarılmasını talep etti, reddedildi. Emekli maaşlarına yüzde 100 zam yapılması talebini de iktidar kabul etmedi.

- İktidar, enflasyon farkı ve toplusözleşme zammı ile birlikte memur maaşlarını yüzde 30 oranında artırıyor. Muhalefetten memur maaşlarının yüzde 81.08 ve yüzde 100 oranında artırılması için önergeler reddedildi.

- İşverenlere verilecek asgari ücret desteği 100 liradan 400 liraya çıkarılıyor. Bu kaynak İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak. Muhalefet bu desteğin Hazine’den karşılanmasını istedi. Ancak reddedildi.

- Doğalgaz ve akaryakıt fiyatlarındaki aşırı artışlar nedeniyle memur ve emeklilere, ekim-şubat ayları arasında aylık 2 bin lira tutarında yakacak yardımı verilmesini öngören önerge de reddedildi.

- Emeklilere dini bayramlarda verilen 1100 liralık bayram ikramiyesinin net asgari ücret olan 8 bin 506 liraya çıkarılması önergesi de reddedildi.

EYT PRİMLERİ EKSİK

- Pandemide kısa çalışma ödeneği alan veya ücretsiz izne çıkarılan işçilerin sigorta primleri yatırılmadı. Muhalefetin primlerin İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanarak yatırılmasına ilişkin önergesi iktidar tarafından reddedildi. Oysa bu primler EYT düzenlemesi için önemli.

Bu arada iktidar, milyonlarca emeklinin asgari ücretin çok altında emekli maaşı aldığını da itiraf etti. AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş’ın, “Düzenleme ile 2 milyon 721 bin 270 kişinin 5 bin 500 TL alacak” açıklaması da kaç emeklinin asgari ücretin altında ücret alacağını ortaya çıkardı.