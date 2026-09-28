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AKP'li bakanın borsa serüveni: Aylar içinde tonlarca para, binlerce araba, onbinlerce maaş kazandı! İşte o liste...

AKP'li bakanın borsa serüveni: Aylar içinde tonlarca para, binlerce araba, onbinlerce maaş kazandı! İşte o liste...

28.09.2026 15:27:00
Güncellenme:
Çağrı Kubilay Avcı
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AKP'li bakanın borsa serüveni: Aylar içinde tonlarca para, binlerce araba, onbinlerce maaş kazandı! İşte o liste...

Yeni Parti Sözcüsü Zeynel Emre, Aile ve Sosyal Politikalar eski Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya’nın Özata Denizcilik hisselerinden milyarlarca lira çektiğini öne sürdü. Söz konusu tutarın büyüklüğü emekli maaşı, asgari ücret ve otomobil fiyatları üzerinden hesaplandı. Milyarlarca liranın banknotlara dönüştürüldüğünde ortaya çıkan fiziksel ağırlığı da dikkat çekti.
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Yeni Parti Sözcüsü Zeynel Emre, AKP'den "affını isteyen" Aile ve Sosyal Politikalar eski Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya'nın Özata Denizcilik hisselerinden 2,17 milyar TL çektiğini öne sürdü. Çiftin hisse alımı için yaklaşık 163 milyon TL kaynak ayırdığı belirtildi.

MİLYARLARCA LİRALIK KÂR

Emre'nin aktardığı bilgilere göre Kaya, hisselere 63.359.000 TL ödedi. Eşi İlyas Kaya ise 99.687.000 TL kaynak ayırdı. Çiftin toplam maliyeti 163 milyon TL'yi aştı. Hisselerden çekildiği belirtilen tutar ise 2,17 milyar TL'ye ulaştı.

Söz konusu tutar, yurttaşın gündelik hayatından çok uzak bir büyüklüğe işaret ediyor. Bu paraya neler satın alınabileceği de merak konusu oldu. Rakamın ne ifade ettiğini daha iyi ortaya koymak için tutarı emekli maaşı, asgari ücret, otomobil fiyatı ve banknot ağırlığı üzerinden hesapladık.

92 BİN 136 EMEKLİNİN AYLIK MAAŞI

Hesaplamaya göre 2,17 milyar TL, yaklaşık 92 bin 136 emeklinin bir aylık maaşına karşılık geliyor. Aynı tutar, yaklaşık 7 bin 678 emeklinin bir yıllık maaşına denk düşüyor.

77 BİN 290 ASGARİ ÜCRETLİNİN AYLIK MAAŞI

Asgari ücret esas alındığında da tablo değişmiyor. Söz konusu tutar, yaklaşık 77 bin 290 asgari ücretlinin bir aylık net maaşını karşılıyor. Yıllık bazda ise yaklaşık 6 bin 440 asgari ücretlinin net maaşına yetiyor.

BİNLERCE OTOMOBİLİN BEDELİ

2,17 milyar TL, otomobil fiyatları üzerinden de yüksek bir karşılığa sahip. Tutar, yaklaşık  1.496 adet 2026 model sıfır Fiat Egea'nın bedeline ulaşıyor. Aynı parayla yaklaşık 1.625 adet 2026 model sıfır Opel Corsa satın alınması mümkün.

10 MİLYONDAN FAZLA BANKNOT, 12 TON AĞIRLIK

2,17 milyar TL’nin tamamının 200 TL’lik banknotlardan oluştuğu varsayıldığında, paranın fiziksel ağırlığı da hesaplandı. Söz konusu tutar, toplam 10.850.000 adet 200 TL’lik banknota denk geliyor. Her banknotun 1,13 gram olduğu kabul edildiğinde toplam ağırlık 12.260.500 grama, yani 12,26 tona ulaşıyor.

Hesaplamalar, 2,17 milyar TL’nin yalnızca finansal değerini değil, fiziksel büyüklüğünü de ortaya koyuyor.

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