AKP'den seyyanen zam sorusuna yanıt!

Yayınlanma: 16.07.2024 - 14:34

Güncelleme: 16.07.2024 - 14:34

AKP Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni TBMM Başkanlığına sundu.

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, emekli maaşlarına yönelik düzenlemeye dair, "Yaşlılık, malullük, ölüm aylığı almakta olan emeklilerimize ve hak sahiplerine dosya bazında 10 bin TL olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarını 12 bin 500 TL'ye yükseltiyoruz" ifadelerini kullandı.

Güler, bir gazetecinin "Ödediği primlere göre 12.500 TL emekli maaşı alan emekliler 12.500 TL almaya devam edecek. Burada bir adaletsizlik yok mu? Bütün emeklilere seyyanen 2.500 TL verilse daha adil olmaz mıydı?" sorusuna da şu yanıtı verdi:

"Bütçemizin büyüklüğü belli. 11 trilyon 89 milyar TL. Bunun içerisinde 6 Şubat depremlerine yönelik olarak bütçe karşılığı olarak 1 trilyon 100 milyar TL ayırmış durumdayız. Yine seçimlerden önce toplam emeklilik sistemine 2.5 milyona yakın bir emekli dahil oldu. Bununda bütçemize getirdiği önemli bir yük var. Bizim için önemli olan bütçe dengesi içerisinde OVP’ye bağlı kalarak, her bir ödemenin karşılığını oluşturarak bir disiplin içerisinde bütçeyi ayakta tutmaya çalışıyoruz.

"BÜTÇE DİSİPLİNİNİ BOZMAMAMIZ LAZIM"

Önümüzdeki dönem inşallah emeklilik sisteminde daha dengeli, daha adil, bir uygulamayı hayata geçirmemiz gerekiyor. Bunun için gelir kalemi oluşturmak lazım. Bütçe disiplinini bozmadan sistem inşa etmemiz lazım, çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah önümüzdeki dönemlerde enflasyonun ciddi oranda düşmeye başlaması ve enflasyonla beraber bütçe disiplinini elden bırakmadan bu konuda sabit gelirli vatandaşlarımızın gelirini artıracak noktasında gayretimiz, çabamız devam edecektir. Bu konularda çalışmaya devam ediyoruz."