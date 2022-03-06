AKP’nin akıldışı ekonomi politikaları salgın, emtia maliyeti ve savaşla birleşti

06 Mart 2022 Pazar, 02:00

Türkiye ekonomisi yüksek enflasyonist ortamda sürüklenirken, emekçilerin gelir kaybı ise her geçen gün artıyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba’nın gıda, CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım’ın akaryakıt ürünleri üzerinden yaptığı analizler de bunu bir kez daha ortaya koydu. “İktidar tarafından ‘tarihi artış’ olarak sunulan asgari ücret zammı 2022 yılının daha ikinci ayı dolmadan açlık sınırının altına düştü” diyen Veli Ağbaba şöyle devam etti:

“Örneğin TÜİK verilerine göre ekmeğin fiyatı son bir yılda yüzde 62 arttı. Kuru ekmeğin fiyat artışı asgari ücrete gelen yüzde 50’lik zamdan 12 puan fazla. 2 bin 826 TL’lik aylığıyla Şubat 2021’de 403 ekmek alabilen bir asgari ücretli, Şubat 2022’de 4 bin 253 TL ücretle 357 ekmek alabiliyor. Sofradan 46 ekmek azaldı. Yine son bir yılda domates yüzde 169, sivribiber yüzde 133, salatalık yüzde 150, patates yüzde 152, margarin yüzde 139, mercimek yüzde 96, nohut yüzde 120, makarna yüzde 90, tavuk ile un yüzde 77 ve yumurta da yüzde 66 zamlandı. Geçen yıla göre asgari ücretlinin sofrasındaki kayıp; patateste 553 kilo, domateste 231 kilo, nohutta 89 kilo ve yumurtada ise 303 adet oldu. Asgari ücretli için değil et, artık sebze ve temel bakliyat dahi lüks oldu. Oysa Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin anlattığı yeni ekonomi modeli ile güya uçacaktık. Kur düşecek, yüksek faizden kurtulacak, enflasyonda kalıcı düşüş sağlayacaktık. Bunun tam tersi oldu, Nebati’nin ‘ya tutarsa’ modeli patladı.”

MAZOT 6.73 TL İDİ

Özkan Yalım ise dün gelen zamlar üzerine motorinin litre fiyatının 20 liraya dayandığını anımsatarak “1 Ocak 2022’de asgari ücret ile 333.83 litre mazot alıyorduk. Şimdi 5 Mart 2022, asgari ücret yerinde sayıyor ama aynı parayla sadece 212.65 litre mazot alınıyor. Yani kayıp 121.18 litre” dedi. Aynı hesabı geçen yıla göre de yapan Yalım şöyle devam etti:

“1 Ocak 2021’de asgari ücret 2 bin 826 TL, mazot ise 6.73 TL. Asgari ücret ile 419.91 litre mazot alınıyor. Yani ortada 207.26 litre, yaklaşık yüzde 50’lik bir kayıp var. Evimize aldığımız iğneden ipliğe tüm tarım ürünleri mazot kullanılarak üretiliyor. Mazot demek zam demek. Gerçek cüzdandaki enflasyon demek. Yazık bu milletin haline.” l ANKARA