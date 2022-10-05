AKP’nin 'elektrik ve doğalgaz desteği' eleştiriliyor

05 Ekim 2022 Çarşamba, 04:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında “İşverenlerin 2023 nisan ayı sonuna kadar çalışanlarına yapacakları elektrik, doğalgaz ve ısınma gideri desteklerinin 1000 liraya kadar olan kısmını hem Gelir Vergisi’nden hem de sigorta prim kesintisinden muaf tutuyoruz” demişti.

Bu uygulamayı Cumhuriyet’e değerlendiren maliye uzmanı Prof. Dr. Duran Bülbül, söz konusu adımın kamuoyunu yanıltmaya yönelik bir aldatmaca olduğuna dikkat çekti.

“İktidar, siz çalışanlara 1000 liraya kadar elektrik doğalgaz yardımı yaparsanız bu kapsamda ödeyeceğiniz 495 liralık vergi ve SGK primini almayacağım diyor. Bunun işverene maliyeti 1495 lira. Zorunlu olmayan ve maliyet getiren bir desteği işveren neden tercih etsin. Diğer ülkelerde hükümet işçilere doğrudan elektrik ve doğalgaz yardımı yapıyor. Bu uygulama işveren-işçi barışına zarar verir” dedi.

“HİÇBİR IŞVEREN VERMEZ”

Yapılanı “Başkası üzerinden kurban kesmek” olarak değerlendiren Birleşik Kamu İş Başkanı Mehmet Balık da uygulamanın bu haliyle her durumda çalışanları mağdur edeceğine dikkat çekti. Balık şunları söyledi:

“Sosyal devletin görevi, çağdaş ülkelerde de olduğu gibi bu yardımı doğrudan işçilere, çalışanlara sağlamasıdır. Devlet burada işverene ‘Sen yardım et, yaptığın yardımın üçte birini ben vereyim, gerisini sen karşıla’ diyor. Hiçbir işverenin zorunlu olmayan bu yardımı yapacağını düşünmüyorum. Zorunlu olursa da işçi çıkarımına gidecektir. Yine çalışan mağdur olacaktır.”