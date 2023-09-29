Alay Hamzaçebi: Emekçi hakkını arayamıyor

Yayınlanma: 29.09.2023 - 03:00

Güncelleme: 29.09.2023 - 03:00

Yeni Avukatlık asgari ücret tarifesi 21 Eylül’de yayımlandı. Bir önceki tarifeye göre ortalama yüzde 90 oranında artış yapıldı. Birleşik Kamu-İş’e bağlı Büro-İş Sendikası Genel Başkanı Alay Hamzaçebi, vekalet ücretlerinin enflasyon karşısında korunmasının bir zorunluluk olduğunu kaydetti.

(Alay Hamzaçebi)

Buna karşın asgari ücretteki artışın düşük kalmasıyla milyonlarca emekçinin adalet hizmetine erişiminin zorlaştığına işaret eden Hamzaçebi, şöyle devam etti:

“5 yıl önce, 2018’de, net 1603 TL asgari ücret ile çalışan bir kişinin aynı yıl sulh hukuk mahkemesinde açacağı bir dava için 930 TL ödemesi gerekiyordu. 21 Eylül’den itibarengeçerli avukatlık tarifesine göre halen 11 bin 402 TL asgari ücret ile çalışan bir kişi sulh hukuk mahkemesinde açacağı bir dava için 10 bin 700 TL vekalet ücreti ödemesi gerekiyor.”