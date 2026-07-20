Albayrak Hazır Beton'un talep toplayacağı tarihler açıklandı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, "ALBTN" koduyla Borsa İstanbul'da işlem görecek Albayrak Hazır Beton'un halka arzına Tacirler Yatırım Menkul Değerler aracılık edecek.

Halka arz fiyatı pay başına 38,60 lira olarak belirlenen şirketin, 49 milyon liralık kısmı sermaye artırımı, 21 milyon liralık kısmı ortak satışı olmak üzere toplam 70 milyon liralık nominal değerli payları Borsa İstanbul'da satışa sunulacak.

Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da işlem görmesi planlanan şirketin halka arz sonrası sermayesi, 201 milyon liradan 250 milyon liraya çıkarılmış olacak. Halka açıklık oranının yüzde 28 olarak gerçekleşmesi öngörülürken, brüt halka arz büyüklüğünün ise yaklaşık 2 milyar 702 milyon lira olması hedefleniyor.

Şirketin net halka arz gelirlerinin yüzde 60'ının yeni yatırımların finanse edilmesi ve inşaat projelerinde, yüzde 20'sinin işletme sermayesi ihtiyacının karşılanmasında, yüzde 10'unun araç, makine ve ekipman alımlarında, yüzde 10'unun ise finansal borçların azaltılmasında değerlendirilmesi planlanıyor.

HALKA ARZ GELİRİ YENİ YATIRIMLARA AKTARILACAK

Açıklamada görüşlerine yer verilen Albayrak Hazır Beton Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Albayrak, halka arzın şirketin kurumsallaşma sürecini hızlandırması ve büyüme fırsatlarının değerlendirilmesi açısından önemli bir kazanım olduğunu belirtti.

Albayrak, halka arzın sürdürülebilir büyümeye de katkı sağlayacağını vurgulayarak, halka arzı şirketin istihdamı, büyümesi, Türkiye'nin kalkınması ve kentsel dönüşüm hedeflerine katkıda bulunulması açısından oldukça önemsediklerini kaydetti.

Mevcut finansman imkanlarına ek olarak sermaye piyasalarından alacakları güçle sürdürülebilir büyüme yolundaki hedeflerine emin adımlarla ilerleyeceklerini anlatan Albayrak, "Bu büyümeden kaynaklanacak gelir imkanlarından yatırımcılar da istifade edebilme fırsatını yakalayacak. Şeffaf ve güvenilir bir piyasa üzerinden olası sermaye ihtiyacımızı karşılayarak, hem yeni yatırımlarımızı finanse edeceğiz hem de şirket paylarımızın Borsa'da işlem görmeye başlamasıyla markamızın kredibilitesi pekişecek ve finansman imkanlarımız çeşitlenecek" ifadelerini kullandı.

Albayrak, halka arzdan elde edecekleri gelirin önemli bir kısmını yeni yatırımların finanse edilmesinde değerlendireceklerine işaret ederek, şirketin üretim altyapısını kuvvetlendirmek ve üretim maliyetlerini düşürmek için yatay ve dikey büyüme planları yaptıklarını ve tesisleşme konusuna önem verdiklerini vurguladı.

Bu kapsamda İstanbul Anadolu Yakası'nda muhtelif mevkilerde iki yeni tesis ve beton santrali yatırımı planladıklarına dikkati çeken Albayrak, ayrıca hazır betonda Türkiye'de ilk olacak yatırımlar için çalıştıklarını, çevreci ve inovatif ürünlerle ilgili sektörde bir ihtiyaç oluştuğunu ve bu konudaki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtti.

DEVAM EDEN PROJELER

Albayrak, ayrıca inşaat projelerindeki çalışmaların devam ettiğini, Teraphill 15, Teraphill Loft ve Moonpark Koru ve Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği Yönetim Binası inşaatı projelerinin sürdüğünü, ayrıca İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde yeni bir konut projesi yapımı için sözleşme imzaladıklarını aktardı.