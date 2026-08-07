Alım gücü her geçen gün düşen yurttaş, günlük ihtiyaçlar için borçlanmayı sürdürüyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) bünyesindeki Fintürk’ün il bazında yeni yayımladığı veriler, hem toplumun geniş kesimlerinin borçlanma durumu hem bunların Türkiye’deki dağılımı açısından dikkat çekici ayrıntılar ortaya koydu.

- Ek hesap: Piyasada “ek hesap” olarak bilinen kredili mevduat hesabı borçları, NisanHaziran 2026’da Ocak-Mart 2026’ya (üç aylık) kıyasla yüzde 10.4 artarak 918.7 milyar liraya çıktı. Nisan-Haziran 2025’e (yıllık) göre artış da yüzde 52.4. Üç aylıkta ek hesap borçlarının en hızlı arttığı il yüzde 13.5 artışla 3.5 milyar liraya ulaşan Rize oldu. Bu ili yüzde 13.3 artış ve 4 milyar lirayla Adıyaman, yüzde 13.2 artış ve 8.7 milyar lirayla Kahramanmaraş izledi. Yıllık değişimde öne çıkan iller ise yüzde 70.5 ile Adıyaman, yüzde 64.8 artış ve 4.6 milyar lirayla Osmaniye, yüzde 63.4 artış ve 12.1 milyar lirayla Hatay. İstanbul’da ise üç aylık yüzde 9.5, yıllık yüzde 52.2 artışla 200.3 milyar liralık ek hesap kullanıldı.

- Kredi kartı: Bireysel kredi kartılarında ise toplam borçlar üç aylıkta yüzde 8.8, yıllıkta yüzde 46.2 artışla 3.3 trilyon liraya ulaştı. Bu kapsamda, üç aylıkta en hızlı artış yüzde 13 ile 13.2 milyar liraya çıkan Adıyaman oldu. Bu ili yine yüzde 13 artış ve 5.6 milyar lirayla Muş, yüzde 12.7 artış ve 6.5 milyar lirayla Bitlis takip etti. Yıllık olarak en hızlı artış da yüzde 59.8 ile yine Adıyaman’da gerçekleşti. Bu ili yüzde 58.4 artış ve 44.7 milyar lirayla Hatay, yüzde 56 artış ve 29 milyar lirayla Kahramanmaraş izledi. İstanbul’da ise kart borçları, üç aylıkta yüzde 8.1, yıllıkta 45.8 artışla 850.6 milyar liraya çıktı.

- İhtiyaç: BDDK verilerinde “diğer tüketici kredileri” olan tanımlanan ihtiyaç kredisi borçları da, üç aylıkta yüzde 5.9, yıllıkta yüzde 46.2 artarak 1 trilyon 646 milyar liraya ulaştı. Üç aylık veriler açısından bu tür borcun en hızlı arttığı il yüzde 8.8 artışla 13.8 milyar liraya ulaşan Ordu oldu. Bu ili yüzde 8.4 artış ve 27.4 milyar lirayla Balıkesir, yüzde 8.3 artış ve 9.8 milyar lirayla Kırklareli takip etti. Yine yıllık değişim açısından öne çıkan iller yüzde 58 artış ve 2.2 milyar lirayla Bingöl, yüzde 55.8 artış ve 10.6 milyar lirayla Erzurum, yüzde 53.8 artış ve 1 milyar lirayla Bayburt takip etti. İstanbul’da da ihtiyaç kredileri üç aylık yüzde 6.4, yıllık yüzde 43.2 artışla 399.1 milyar lira.

KONUTTA UŞAK ÖNDE

Son dönemin konut satışlarına bakıldığında, konut kredilerinde de hareketlenme olduğu görülüyor.

Bu tür kredi kullanımı üç aylıkta yüzde 8.8, yıllıkta yüzde 37.5 artışla 808 milyar liraya yükseldi. Bu kapsamda üç aylıkta en hızlı artış yüzde 12.5 ile 2.6 milyar liraya ulaşan Uşak oldu. Bu ili yüzde 12.1 artış ve 4.5 milyar liraya Hatay, yüzde 11.1 artış ve 2.7 milyar lirayla Düzce takip etti. Yıllıkta ise en hızlı artış yüzde 55.6 ile yine Uşak’ta. Bunu yüzde 52.3 artış ve 3.8 milyar lirayla Edirne, yüzde 50 artış ve 27.7 milyar lirayla Antalya izledi.