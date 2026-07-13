Alman otomotiv devinin CEO'su onayladı: Volkswagen 50 bin kişiyi daha işten çıkarıyor

Avrupa'nın en büyük otomobil üreticisi Volkswagen, artan maliyetler ve küresel rekabet baskısı nedeniyle yeniden yapılanma sürecini hızlandırıyor. Şirketin Üst Yöneticisi (CEO) Oliver Blume'nin çalışanlara gönderdiği ve Reuters'ın ulaştığı iç yazışma, Volkswagen'de on binlerce ek kişinin işten çıkarılmasının değerlendirildiğini ilk kez açık şekilde ortaya koydu.

ABD'nin uyguladığı tarifelerin milyarlarca Euro ek maliyet oluşturduğunu, Çin pazarındaki sert rekabetin sürdüğünü ve Almanya'daki üretim ağının daha verimli hale getirilmesi gerektiğini belirten Blume, şirket genelinde kapsamlı bir dönüşüm sürecinin devam ettiğini ifade etti.

CEO'DAN 50 BİN EK İŞTEN ÇIKARMA SİNYALİ

Volkswagen daha önce grup bünyesindeki Porsche ve Audi markalarını da kapsayan yaklaşık 50 bin kişilik istihdam azaltımı konusunda anlaşmaya varmıştı.

Ancak Blume, yapılan analizlerin Volkswagen'in benzer şirketlere kıyasla yaklaşık yüzde 20 maliyet dezavantajına sahip olduğunu gösterdiğini belirterek, bu farkın teorik olarak 50 bin ek pozisyonun daha azaltılmasını gerektirdiğini söyledi.

Çalışanlara gönderdiği mesajda Blume, "Şu anda tüm markalarımız, şirketlerimiz ve faaliyet gösterdiğimiz bölgelerde ne kadar düzenlemenin gerekli ve uygulanabilir olduğunu değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Volkswagen daha önce basında yer alan 100 bine kadar işten çıkarma planlarına ilişkin iddiaları doğrulamamıştı. CEO'nun çalışanlara gönderdiği bu yazışma ise şirketin bu ölçekte bir senaryoyu değerlendirdiğine yönelik ilk açık sinyal olarak değerlendirildi.

DÖRT FABRİKANIN KAPATILMASI DA MASADA

Blume'nin açıklamaları, çalışan temsilcilerinin yönetimden yeniden yapılanma planlarına ilişkin daha fazla şeffaflık talep etmesinin ardından geldi.

Reuters'ın aktardığı bilgilere göre, CEO'nun geçen perşembe günü denetim kuruluna sunduğu planlarda işten çıkarmaların yanı sıra dört fabrikanın kapatılması seçeneği de yer aldı.

Konuya yakın kaynaklar, çalışan temsilcilerinin denetim kurulunda söz konusu önerilere karşı çıktığını belirtti.

ALMANYA'DAKİ FABRİKALAR İÇİN BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

Blume, iç yazışmada Almanya'daki Emden, Hannover, Zwickau ve Neckarsulm fabrikalarının 2030'lu yıllarda rekabetçi şekilde faaliyet göstermesini sağlayacak net bir iş modelinin henüz oluşturulamadığını ifade etti.

Şirketin önümüzdeki dönemde yeniden yapılanma planlarının kapsamını netleştirmesi ve alınacak kararları çalışan temsilcileriyle müzakere etmeyi sürdürmesi bekleniyor.