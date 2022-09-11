Almanya Başbakanı Olaf Scholz: 'Almanya gaz akışının kesilmesine hazırlıklı'
Almanya Başbakanı Olaf Scholz Rusya'nın gaz akışını kesmesine karşı Almanya'nın hazır olduğunu belirtti.
Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya, Rusya'nın gaz akışını kesmesine karşı tarihin en zor kışına hazırlanırken, Başbakan Olaf Scholz iyimser bir açıklamada bulundu.
Bloomberg HT'de yer alan habere göre, Başbakan Scholz, Almanya'nın Rusya'nın gazı kesmesine karşı hazırlıklı olduğunu söyledi. Scholz ülkenin kuzeyindeki terminallerin de LNG ithalatı için hazır olduğunu belirtti.
Scholz gazda tasarruf yaptıklarını belirtirken yeniden termik santrallerin de üretim kapasitelerini kullandıklarını ifade etti. Scholz, gerekmesi durumunda gelecek yılın başında ülkenin güneyinde bulunan nükleer santrallerin kullanabileceğine de dikkat çekti.
"ÜLKENİN GÜNEYİNDEKİ NÜKLEER SANTRALLERİ DE KULLANABİLECEKLER"
Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck kışın olası enerji sıkıntısına karşı, ülkede kalan 3 nükleer santralden 2'sinin Nisan 2023’ün ortasına kadar acil durum rezervi olarak beklemede tutulacağını duyurmuştu.
Buna karşın santrallerin operatörü olan şirket teknik olarak bu planın uygulanabilecek bir plan olmadığını, bu santrallerin tedariki açısından da sorunlar olabileceğini belirtmişti.
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