Almanya ekonomisinde beklentiler değişti: Büyüme tahmini iki katı aştı

Almanya'nın önde gelen ekonomi araştırma enstitüleri, ekonominin yılın ilk yarısında beklentilerden daha güçlü performans göstermesinin ardından 2026 büyüme tahminini yüzde 0,6'dan yüzde 1,3'e yükseltti. Buna karşın enstitüler, ekonomideki genel toparlanmanın sınırlı kalmaya devam ettiğine dikkat çekti.

Ortak tahminlere göre Almanya ekonomisinin 2026'da yüzde 1,3 büyümesi bekleniyor. İlkbaharda yayımlanan tahminde büyüme beklentisi yüzde 0,6 seviyesindeydi.

Enstitüler, 2027 büyüme beklentisini de yüzde 0,9'dan yüzde 1,1'e yükseltti. Ekonomik büyümenin 2028'de ise yüzde 0,4'e yavaşlaması bekleniyor.

İHRACAT VE SANAYİ BÜYÜMEYE DESTEK VERDİ

Avrupa'nın en büyük ekonomisi yılın ilk yarısında beklentileri aşarken, daha güçlü ihracat, imalat sektörü ve yüksek kamu harcamaları büyümeyi destekledi.

Güçlü küresel talep ve yapay zekâ yatırımlarındaki hızlı artış, zayıf yatırım ve tüketimin büyüme üzerindeki olumsuz etkisini dengeledi.

Enstitüler, toparlanmanın 2027'de tüketim ve konut sektörünün desteğiyle sürmesini bekliyor. Ancak küçülen iş gücü ve zayıflayan potansiyel büyümenin üretimi giderek daha fazla sınırlaması nedeniyle büyümenin 2028'de yeniden hız kaybedeceği tahmin ediliyor.

EKONOMİ ÜZERİNDEKİ SİYASİ BASKI SÜRÜYOR

Büyüme tahminindeki yukarı yönlü revizyona rağmen Almanya ekonomisindeki toparlanmanın sınırlı kalması, Başbakan Friedrich Merz hükümeti üzerindeki ekonomik reform baskısının sürdüğü bir döneme denk geliyor.

Son eyalet seçimlerinde hayat pahalılığı ve istihdam güvencesine ilişkin kaygılar, seçmen gündemindeki başlıklar arasında yer aldı.

Almanya Ekonomi Bakanlığı için hazırlanan ortak ekonomik tahminler yılda iki kez DIW Berlin, Ifo Enstitüsü, Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü, IWH ve Essen merkezli RWI tarafından hazırlanıyor.