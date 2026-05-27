Almanya için büyüme alarmı: Ekonomi Bilirkişi Kurulu tahminleri sert düşürdü

Ekonomi profesörlerinden oluşan Ekonomi Bilirkişi Kurulu (SVR), Almanya’nın 2026-2027 büyüme projeksiyonlarını güncelledi. Yapılan revizyonda, ekonomik yavaşlama ve enerji fiyatlarındaki artış etkili oldu.

BÜYÜME TAHMİNLERİ AŞAĞI YÖNLÜ REVİZE EDİLDİ

Kurul, 2026 yılı Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) büyüme tahminini yüzde 0,9’dan yüzde 0,5’e düşürdü. 2027 yılı için büyüme beklentisi ise yüzde 0,8 olarak korundu.

Alman hükümeti ve Avrupa Birliği (AB) Komisyonu da kısa süre önce Almanya için büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize etmişti. Raporda, zayıf ekonomik görünümün petrol ve doğal gaz fiyatlarındaki artışla daha da baskılandığı belirtildi.

ENERJİ KRİZİ ENFLASYONU TETİKLİYOR

SVR raporunda, İran’daki savaş kaynaklı enerji fiyat artışlarının enflasyonu yükselttiği ve hanehalkı satın alma gücünü zayıflattığı ifade edildi. Yüksek enerji maliyetlerinin sanayi üretimi ve özel sektör yatırımları üzerinde de baskı oluşturduğu vurgulandı.

Raporda Almanya’da 2025 yılında ortalama yüzde 2,2 olarak gerçekleşen enflasyonun 2026’da yüzde 3’e yükseleceği, 2027’de ise yüzde 2,8 seviyesine gerileyeceği öngörüldü.

SOSYAL GÜVENLİK VE REFORM UYARISI

Kurul, yaşlanan nüfus nedeniyle sosyal güvenlik sistemi üzerindeki baskının arttığını ve mali yüklerin hızla yükseldiğini belirtti.

Yapılan simülasyonlara göre sosyal güvenlik primi oranının 2040 yılına kadar yüzde 50 seviyesine yaklaşabileceği ifade edildi. Bu durumun hem çalışma maliyetlerini artıracağı hem de hanehalkı gelirlerini azaltacağı kaydedildi.

SVR, Almanya ekonomisinin yapısal sorunlarla karşı karşıya olduğunu vurgulayarak sağlık, bakım ve sosyal güvenlik alanlarında kapsamlı reform çağrısı yaptı.

ALMAN EKONOMİSİNDE YAPISAL ZAYIFLIK

Kurul, sanayi rekabet gücündeki gerileme ve demografik sorunların Almanya ekonomisinin temel yapısal zayıflıkları arasında yer aldığını belirtti.

SVR Başkanı Monika Schnitzer, sosyal güvenlik harcamalarının kontrol altına alınması gerektiğini ve sistemin sürdürülebilirliğinin güçlendirilmesinin zorunlu olduğunu ifade etti.

İHRACAT MODELİ BASKI ALTINDA

Alman ekonomisinin ihracata dayalı yapısının, Çin rekabeti ve yüksek enerji maliyetleri nedeniyle zayıfladığı değerlendirildi. Orta Doğu’daki çatışmaların tetiklediği yeni enerji şokunun da toparlanma sürecini zorlaştırdığı belirtildi.

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile Bundesbank, ikinci çeyrekte ekonomik büyümenin yavaşlayabileceğini öngördü. Artan fiyatlar, tedarik zinciri sorunları ve belirsizliklerin ekonomik aktiviteyi baskıladığı ifade edildi.

BÜYÜME BEKLENTİLERİ GENEL OLARAK DÜŞÜRÜLDÜ

Avrupa Komisyonu ve Alman hükümeti de yüksek enerji maliyetlerini gerekçe göstererek büyüme tahminlerini aşağı çekti. Almanya ekonomisinin son yıllarda zayıf performans sergilediği ve kırılgan görünümünü koruduğu belirtildi.