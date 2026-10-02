Almanya'nın en zenginleri açıklandı: Listede Türk kökenli 3 isim yer aldı

Almanya’nın önde gelen ekonomi dergilerinden Manager Magazin, 2026 yılına ilişkin Almanya’nın en zengin 500 kişi, aile ve şirketini sıraladığı listeyi yayımladı. Listede Türk kökenli üç isim de yer aldı.

Koronavirüs aşısını geliştirmeleriyle dünya genelinde tanınan BioNTech’in kurucuları Özlem Türeci ve Uğur Şahin, 3 milyar 800 milyon Euro’luk servetleriyle listenin 71’inci sırasında bulundu.

Çift, geçen yıl 4 milyar Euro’luk servetle listede yer almıştı. Böylece Türeci ve Şahin’in servetinde bir yılda yaklaşık 200 milyon Euro azalma yaşandı.

TÜRECİ VE ŞAHİN YENİ ŞİRKET KURACAK

ve Uğur Şahin’in bu yıl BioNTech’i devralarak Arife adını verdikleri yeni bir şirket kurma kararı aldığı belirtildi.

HAKAN KOÇ DA LİSTEDE

Listede yer alan bir diğer Türk kökenli isim Hakan Koç oldu.

Berlin merkezli ikinci el otomobil satış sitesi Auto1’in kurucusu Koç, iş ortağı Christian Bertermann ile birlikte 1,2 milyar Euro’luk servete sahip. İkili, Almanya’nın en zenginleri listesinde 200’üncü sırada yer aldı.

İLK SIRADA BOEHRINGER AİLESİ VAR

Manager Magazin’in 2026 listesinde ilk sırayı 66,7 milyar Euro’luk servetiyle Boehringer Ingelheim ilaç şirketinin sahibi Boehringer ailesi aldı.

İkinci sırada 53,7 milyar Euro’luk servetiyle Lidl’in sahibi Dieter Schwarz bulunurken, üçüncü sırayı 50,7 milyar Euro’luk servetiyle Merck ailesi aldı.

Dördüncü sırada BMW’nin hissedarları Susanne Klatten ve Stefan Quandt yer alırken, beşinci sırada 29 milyar Euro’luk toplam servetleriyle Aldi marketler zincirinin sahibi Albrecht ve Heister aileleri bulundu.

Almanya’da pandemi öncesinde orta ölçekli bir şirket olarak değerlendirilen BioNTech, koronavirüs aşısının geliştirilmesinin ardından kısa sürede küresel ölçekte faaliyet gösteren bir şirket haline gelmişti.