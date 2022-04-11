Almanya'da büyüme yüzde 1,5'e düşecek
Almanya Çalışma Bakanı Hubertus Heil, Almanya'da ekonomik büyümenin bu yıl 2021 yılındaki yüzde 2,7'den yüzde 1,4-1,5 seviyesine gerileyeceğini savundu.
Bild am Sonntag gazetesine konuşan Bakan Heil, "Hala büyüyor olacağız, Ancak bu projeksiyon savaşın yayılmayacağı ve enerji arzının devam edeceği öngörülerine dayanıyor" dedi.
Heil, Alman hükümetinin durumun kötüleşmesi halinde mümkün olduğunda istihdamı korumaya çalışacağını ve işten çıkarılanlara daha fazla yardım ve destek sağlayacağını da vurguladı.
SAVAŞTAN ETKİLENEN ŞİRKETLER DESTEKLENECEK
Uluslararası basında yer alan haberlere göre Almanya, Ukrayna'daki savaştan etkilenen şirketler için 100 milyar euronun üzerinde destek sağlamayı planlıyor.
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