Almanya'da büyüme yüzde 1,5'e düşecek

11 Nisan 2022 Pazartesi, 09:10

Bild am Sonntag gazetesine konuşan Bakan Heil, "Hala büyüyor olacağız, Ancak bu projeksiyon savaşın yayılmayacağı ve enerji arzının devam edeceği öngörülerine dayanıyor" dedi.

Heil, Alman hükümetinin durumun kötüleşmesi halinde mümkün olduğunda istihdamı korumaya çalışacağını ve işten çıkarılanlara daha fazla yardım ve destek sağlayacağını da vurguladı.

SAVAŞTAN ETKİLENEN ŞİRKETLER DESTEKLENECEK

Uluslararası basında yer alan haberlere göre Almanya, Ukrayna'daki savaştan etkilenen şirketler için 100 milyar euronun üzerinde destek sağlamayı planlıyor.