Almanya'dan şirketlere 100 milyar Euro krediye onay

08 Nisan 2022 Cuma, 15:33

Alman hükümeti Ukrayna'daki savaşın ve devreye alınan yaptırımların şirketlere verdiği zararı telafi etmek ve ekonomiyi desteklemek için adımlar atıyor.

Bloomberg'in haberine göre, bu kapsamda Almanya savaştan etkilenen şirketlere 100 milyar Euro'luk kredi paketini onayladı. Maliye Bakanı Christian Lindner ve Ekonomi Bakanı Robert Habeck, Berlin'de yaptıkları açıklamada kredilerin devlet kalkınma bankası KfW tarafından sağlanacağını duyurdu.

Bakanlar ayrıca likidite sıkıntıları yaşayan şirketler için 7 milyar Euro'ya kadar ayrı bir kredi programında da anlaştıklarını açıkladı.

Lindner bugün erken saatlerde yaptığı açıklamada "Bu dönemde bir şey yapmamak gibi bir seçeneğimiz yok" değerlendirmesini yaptı.