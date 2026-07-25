Altın 6 bin TL’yi, çeyrek 10 bin TL'yi aştı! İşte haftanın kazandıran ve kaybettiren yatırım araçları özeti: Altın ve dolar yükseldi, Borsa İstanbul haftayı nasıl kapattı?

Borsa İstanbul haftayı %0,27 kayıpla kapatırken, gram altın 6.185 TL'ye, çeyrek altın 10.170 TL'ye yükseldi. İşte haftalık dolar, Euro ve borsa özeti...

Haftanın yatırımcısına en çok kazandıran aracı altın oldu. Kapalıçarşı piyasasından alınan güncel verilere göre altın fiyatları haftayı güçlü bir yükselişle tamamladı.

ALTIN FİYATLARI

Gram Altın: 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı haftalık bazda %2,18 artış göstererek 6.185 TL seviyesine ulaştı.

Çeyrek Altın: Geçtiğimiz hafta sonu 9.993 TL olan çeyrek altının satış fiyatı, %1,77 değer kazanarak 10.170 TL'ye çıktı.

Cumhuriyet Altını: Yatırımcıların gözdesi cumhuriyet altını ise %1,69 yükselişle 40.492 TL oldu.

DOLAR VE EURO HAFTAYI NASIL KAPATTI?

Döviz piyasalarında haftalık bazda yukarı yönlü ve sakin bir seyir izlendi. TL karşısında döviz kurlarının kapanış rakamları şu şekilde gerçekleşti:

Dolar/TL: ABD doları bu hafta %0,76 oranında değer kazanarak haftayı 47,3440 TL'den kapattı.

Euro/TL: Euro ise haftalık %0,31 yükselişle 53,8590 TL seviyesine ulaştı.

BORSA İSTANBUL HAFTALIK PERFORMANSI

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama %0,27 oranında değer kaybetti.

BIST 100 endeksi hafta içinde dalgalı bir grafik çizdi. Hafta boyunca en düşük 13.875,58 puanı, en yüksek ise 14.228,02 puanı gören endeks; kapanışı önceki haftanın %0,27 altında, 13.943,87 puan ile gerçekleştirdi.

HAFTANIN EN ÇOK KAZANDIRAN YATIRIM FONU

Haftalık performansta yatırım ve emeklilik fonları da yatırımcısına pozitif getiri sağladı:

Yatırım Fonları: Haftalık ortalama %0,45 değer kazandı.

Emeklilik Fonları: Haftayı ortalama %0,41 artışla tamamladı.

Şampiyon Fon: Kategorilerine göre incelendiğinde, altındaki yükselişin etkisiyle yatırım fonları arasında en yüksek getiriyi %1,78 ile "Kıymetli Madenler Fonları" sundu.