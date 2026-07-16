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Altın cephesinde hareketlilik sürüyor: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 16 Temmuz 2026 Perşembe...

Altın cephesinde hareketlilik sürüyor: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 16 Temmuz 2026 Perşembe...

16.07.2026 09:37:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Altın cephesinde hareketlilik sürüyor: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 16 Temmuz 2026 Perşembe...

16 Temmuz 2026 Perşembe güncel altın fiyatları ve piyasa verileri netleşti. Gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını fiyatları belli oldu. İşte serbest piyasa verileriyle hazırlanan 16 Temmuz 2026 Perşembe güncel altın fiyatları listesi ve satış rakamları...
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ABD ile İran arasında yeniden tırmanan çatışmaların petrol fiyatlarını yükseltmesi ve bunun küresel enflasyonu yeniden hızlandırabileceği endişesi, altın fiyatlarında satış baskısını artırdı.

Altın Türü Altın Fiyatı
Gram altın 6.103 TL
Çeyrek altın 10.024 TL
Cumhuriyet altını 39.929 TL
Ons altın 4.036 ABD Doları
Yarım altın 20.060 TL
Tam altın 40.109 TL
Gremse altın 100.580 TL

Spot altının ons fiyatı yüzde 0,6 düşüşle 4.034,42 ABD Dolarına geriledi.

BATI ASYA'DA GERİLİM PETROLÜ YÜKSELTTİ

Cnbc-e'nin haberine göre, IndusInd Securities Kıdemli Araştırma Analisti Jigar Trivedi, Batı Asya'da devam eden saldırıların petrol fiyatlarını hafta boyunca sert şekilde yükselttiğini, bunun da küresel enflasyona ilişkin endişeleri güçlendirdiğini söyledi.

Petrol fiyatları, ABD'nin İran'ın kıyı savunma sistemleri ile füze mevzilerine yönelik iki ayrı saldırı düzenlemesinin ardından üst üste dördüncü işlem gününde de yükselişini sürdürdü.

ABD'nin İran limanlarına yönelik deniz ablukasını yeniden devreye almasıyla bölgedeki gerilim artarken, İran da komşu ülkelerde bulunan ABD askeri üslerini hedef aldı. Tahran yönetimi ise yaşanan gelişmeleri "ABD ile varoluş savaşı" olarak nitelendirdi.

ENFLASYON ENDİŞELERİ YENİDEN GÜNDEMDE

Trivedi, haziran ayına ilişkin enflasyon verilerinin Batı Asya'da son dönemde yeniden yükselen jeopolitik gerilimin etkilerini henüz yansıtmadığını belirtti.

Geçen ay sağlanan geçici ateşkesin fiilen sona erdiğini ifade eden Trivedi, enerji fiyatlarındaki yükselişin önümüzdeki dönemde enflasyon baskısını yeniden artırabileceğini söyledi.

ABD'de haziran ayında hem tüketici hem de üretici enflasyonu enerji maliyetlerindeki gerilemenin etkisiyle yavaşlamıştı. Ancak açıklanan veriler, son günlerde petrol fiyatlarında yaşanan yükselişin etkisini henüz içermiyor.

FED'İN FAİZ BEKLENTİLERİ ALTINI BASKILIYOR

Artan petrol fiyatlarının enflasyonu yeniden yukarı çekebileceği beklentisi, ABD Merkez Bankasının (Fed) faizleri daha uzun süre yüksek tutabileceği yönündeki öngörüleri de güçlendirdi.

Vadeli işlem piyasalarında yatırımcılar, Fed'in aralık ayında faiz artırma ihtimalini yaklaşık yüzde 73 seviyesinde fiyatlamayı sürdürüyor.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook, enflasyonun kısa vadede yeniden gerilememesi halinde gerekli adımları atmaya hazır olduklarını belirtirken, Fed Başkanı Kevin Warsh da enflasyonu kontrol altına alma konusunda kararlı olduklarını ifade etti. Warsh, para politikasının gelecek seyrine ilişkin ise yeni bir yönlendirmede bulunmadı.

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