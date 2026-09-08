Altın, dolar, borsa ve mevduat faizi karşılaştırıldı: Ağustosta en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos 2026 dönemine ilişkin Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları verilerini açıkladı.

Buna göre aylık bazda en yüksek reel getiri külçe altında gerçekleşti. Külçe altın, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 7,17, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 7,93 oranında yatırımcısına reel getiri sağladı.

AYLIK BAZDA KÜLÇE ALTIN ÖNE ÇIKTI

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 0,66, Euro yüzde 0,61 ve mevduat faizi yüzde 0,33 oranında reel getiri sağladı.

Aynı dönemde Amerikan Doları yüzde 0,86, BIST 100 endeksi ise yüzde 1,83 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde ise DİBS yüzde 1,38, Euro yüzde 1,34 ve mevduat faizi yüzde 1,05 oranında reel getiri sağladı. Amerikan Doları yüzde 0,15, BIST 100 endeksi ise yüzde 1,13 oranında reel kayıp yaşattı.

ÜÇ AYLIK DÖNEMDE EN YÜKSEK GETİRİ DİBS'TE

Üç aylık değerlendirmede DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 3,46, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 4,77 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu.

Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 7,15, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 5,98 oranında yatırımcısına en fazla kaybettiren yatırım aracı olarak öne çıktı.

ALTI AYLIK DÖNEMİN LİDERİ MEVDUAT FAİZİ

Altı aylık değerlendirmede mevduat faizi (brüt), Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 1,19, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 2,87 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağladı.

Aynı dönemde külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 19,35, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 18,01 oranında yatırımcısına en fazla kaybettiren yatırım aracı oldu.

YILLIK BAZDA EN YÜKSEK REEL GETİRİ YİNE KÜLÇE ALTINDA

Finansal yatırım araçları yıllık bazda değerlendirildiğinde de en yüksek reel getiri külçe altında gerçekleşti.

Külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 19,73, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 16,49 oranında yatırımcısına reel getiri sağladı.

Yıllık değerlendirmede Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde DİBS yüzde 4,21, mevduat faizi (brüt) ise yüzde 3,35 oranında yatırımcısına kazandırdı.

Buna karşılık BIST 100 endeksi yüzde 0,20, Amerikan Doları yüzde 8,36 ve Euro yüzde 8,68 oranında reel kayıp yaşattı.

TÜFE ile indirgendiğinde ise DİBS yüzde 1,39, mevduat faizi (brüt) yüzde 0,56 oranında reel getiri sağladı. BIST 100 endeksi yüzde 2,90, Amerikan Doları yüzde 10,84 ve Euro yüzde 11,16 oranında yatırımcısına kaybettirdi.