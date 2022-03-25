Altın enflasyon endişeleriyle yükseldi

Altın fiyatları haftanın son işlem gününde yükselişe geçti. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte güncel çeyrek, gram ve Cumhuriyet altını fiyatları...

cumhuriyet.com.tr
25 Mart 2022 Cuma, 09:17
Altın enflasyon endişeleriyle yükseldi
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Altın, Ukrayna savaşı ve hız kazanan küresel enflasyonun güvenli varlıklara yatırım akışını tetiklemesiyle haftayı yüzde 2’lik yükselişle kapatmaya hazırlanıyor.

İşte 25 Mart 2022 güncel altın fiyatları... 

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.960,72

1.961,14

GRAM ALTIN FİYATI

933,07

938,68

ÇEYREK ALTIN FİYATI

1.497,52

1.530,51

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

847,09

876,25

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

5.990,09

6.103,31

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

935,95

936,09

YARIM ALTIN FİYATI

2.985,68

3.061,01

ZİYNET ALTINI FİYATI

5.990,09

6.103,31

ATA ALTIN FİYATI

6.154,23

6.307,57



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