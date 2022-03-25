Altın enflasyon endişeleriyle yükseldi
Altın fiyatları haftanın son işlem gününde yükselişe geçti. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte güncel çeyrek, gram ve Cumhuriyet altını fiyatları...
Altın, Ukrayna savaşı ve hız kazanan küresel enflasyonun güvenli varlıklara yatırım akışını tetiklemesiyle haftayı yüzde 2’lik yükselişle kapatmaya hazırlanıyor.
İşte 25 Mart 2022 güncel altın fiyatları...
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.960,72
1.961,14
GRAM ALTIN FİYATI
933,07
938,68
ÇEYREK ALTIN FİYATI
1.497,52
1.530,51
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
847,09
876,25
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
5.990,09
6.103,31
SPOT ALTIN TL/GR FİYATI
935,95
936,09
YARIM ALTIN FİYATI
2.985,68
3.061,01
ZİYNET ALTINI FİYATI
5.990,09
6.103,31
ATA ALTIN FİYATI
6.154,23
6.307,57
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