Altın fiyatları 1 yıl sonra ne kadar olacak? Küresel devler 5 bin doları işaret etti

Altın piyasasında kısa vadeli faiz baskısı ile uzun vadeli yükseliş beklentisi aynı anda öne çıkıyor.

Piyasaların odağında ABD Merkez Bankasının (Fed) eylül ayı toplantı tutanakları bulunurken, yatırımcılar faiz patikasına ilişkin yeni sinyaller arıyor.

Temkinli seyirle birlikte spot altın 4.106 dolar seviyesine kadar geriledi.

ALTIN İÇİN 5.013 DOLAR TAHMİNİ

İtalya’nın Sorrento kentinde düzenlenen Londra Külçe Piyasası Birliğinin (LBMA) yıllık konferansında altının önümüzdeki 12 aylık görünümüne ilişkin beklentiler paylaşıldı.

Konferansa katılan delegeler, ons altının gelecek 12 ay içinde 5.013 dolar seviyesine ulaşabileceğini öngördü.

Bu tahmin, mevcut spot fiyatların belirgin biçimde üzerinde bulunuyor.

GÖZLER FED TUTANAKLARINDA

Altındaki kısa vadeli baskıda Fed yetkililerinden gelen faiz mesajları etkili oluyor.

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, ilave faiz artışı gerekip gerekmediğinin enflasyonu yukarı taşıyan unsurların geçici mi yoksa kalıcı mı olduğuna bağlı olduğunu söyledi.

Kansas City Fed Başkanı Jeff Schmid ise enflasyonun kontrol altına alınması için faizlerin daha fazla artırılması gerektiğini savundu.

Piyasalarda aralık ayında faiz artışı olasılığı yüzde 85 seviyesinde fiyatlanıyor.

Yüksek faizler, faiz getirisi sağlamayan altının cazibesini azaltarak kısa vadeli fiyatlar üzerinde baskı oluşturuyor.

ABD-İRAN HATTI DA TAKİP EDİLİYOR

Altın piyasasında jeopolitik gelişmeler de yakından izleniyor.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İran’ın savaşı sona erdirmek için nükleer zenginleştirme kapasitesini “anlamlı” ölçüde azaltması gerektiğini söyledi.

Fed’in faiz patikasına ilişkin beklentiler ile ABD-İran hattındaki gelişmelerin altın fiyatlarının kısa vadeli yönünde belirleyici olması bekleniyor.