Altın fiyatları 7 haftanın zirvesinde: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 6 Ağustos 2026 Perşembe...

Altın fiyatları, perşembe günü üst üste dördüncü işlem gününde de yükselişini sürdürerek son yedi haftanın en yüksek seviyesine ulaştı. ABD Doları'ndaki zayıflama, tahvil getirilerindeki gerileme, petrol fiyatlarının düşmesi ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılabileceğine yönelik artan iyimserlik, güvenli liman talebini destekledi.

Altın Türü Altın Fiyatı Gram altın 6.522 TL Çeyrek altın 10.610 TL Cumhuriyet altını 42.260 TL Ons altın 4.266 Dolar Yarım altın 21.201 TL Tam altın 41.683 TL Gremse altın 104.529 TL

Bu gelişmelerin etkisiyle spot altının ons fiyatı yüzde 1 yükselerek 4.285,84 dolara çıktı. Böylece değerli metal, 18 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyesini gördü. Spot altın, çarşamba günü de şubat ayından bu yana en güçlü günlük yükselişini kaydederken, ABD altın vadeli işlemleri ise yüzde 0,9 artışla 4.345,80 dolardan işlem gördü.

ONS ALTINDA 5 BİN DOLAR SENARYOSU GÜÇ KAZANDI

Bloomberg HT'de yer alan habere göre IG Piyasa Analisti Tony Sycamore, altın fiyatlarındaki yükselişin arkasındaki en önemli nedenin Batı Asya'da diplomatik çözüm ihtimalinin güçlenmesi olduğunu belirtti.

Sycamore, bölgedeki gerilimin azalacağına yönelik beklentilerin petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturduğunu, bunun da merkez bankalarının ilave faiz artırımı ihtiyacını azaltarak altın fiyatlarını desteklediğini ifade etti.

Analist, teknik görünüm açısından da kritik seviyeye dikkat çekerek, ons altının 200 günlük hareketli ortalamanın üzerinde kalıcılık sağlaması halinde yükseliş trendinin güçlenebileceğini ve fiyatların 5.000 dolar seviyesine doğru ivme kazanabileceğini söyledi.

İRAN-ABD ANLAŞMASI BEKLENTİSİ PETROL FİYATLARINI GERİLETTİ

Reuters'a konuşan üst düzey bir İranlı kaynak ile iki bölgesel yetkiliye göre, İran ile Umman arasında yürütülen müzakerelerde hazırlanan anlaşma taslağı, yaklaşık beş aydır devam eden ABD-İran savaşını sona erdirmeyi hedefliyor.

Taslak metne göre Tahran yönetimine, Hürmüz Boğazı üzerinden Basra Körfezi'ne giriş yapan gemiler üzerinde kontrol yetkisi verilmesi öngörülüyor. Anlaşmaya yönelik iyimserliğin artmasıyla birlikte arz endişeleri azalırken, petrol fiyatları da perşembe günü geriledi.

FED BEKLENTİLERİ YENİDEN ŞEKİLLENDİ

Piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) eylül toplantısına ilişkin beklentiler de değişmeye başladı. İki gün önce yüzde 67 seviyesinde fiyatlanan faiz artırımı ihtimali son işlemlerde yüzde 55'e gerileyerek yatırımcıların daha temkinli bir görünüm benimsediğine işaret etti.

ABD DOLARI VE TAHVİL FAİZLERİNDEKİ DÜŞÜŞ ALTINI DESTEKLEDİ

ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvili getirilerindeki gerileme ile ABD Doları'ndaki değer kaybı, altın fiyatlarını destekleyen başlıca unsurlar arasında yer aldı.

ABD Doları'nın zayıflaması, dolar cinsinden fiyatlanan altını diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından daha erişilebilir hale getirirken, değerli metale yönelik talebin artmasına katkı sağladı.

GÖZLER ABD İSTİHDAM VERİLERİNE ÇEVRİLDİ

Küresel piyasalarda yatırımcıların odağında cuma günü açıklanacak ABD temmuz ayı tarım dışı istihdam verisi bulunuyor. Söz konusu verinin, Fed'in para politikası beklentileri ve küresel piyasalardaki fiyatlamalar üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

Çarşamba günü açıklanan ADP özel sektör istihdam raporu ise temmuz ayında işe alımların yavaşladığını ortaya koyarak ABD iş gücü piyasasında ivme kaybına işaret etti.

DİĞER DEĞERLİ METALLERDE SON DURUM

Diğer değerli metallerde ise spot gümüş yüzde 0,1 yükselerek ons başına 62,16 dolara çıktı. Platin yüzde 1,7 değer kazanarak 1.764,10 dolarla haziran ayından bu yana en yüksek seviyesini gördü. Paladyum ise yüzde 1,1 artışla 1.377,83 dolara yükselerek üst üste üçüncü işlem gününde de yükselişini sürdürdü.