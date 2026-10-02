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Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? İşte kritik veri öncesi tüm senaryolar...

Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? İşte kritik veri öncesi tüm senaryolar...

2.10.2026 10:20:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? İşte kritik veri öncesi tüm senaryolar...

Altın fiyatları, ABD’de açıklanacak istihdam verileri öncesinde baskı altında seyrini sürdürüyor. Verilerin, Fed’in faiz politikasına ilişkin beklentileri ve altının kısa vadeli yönünü etkileyebilecek yeni sinyaller vermesi bekleniyor. Peki, ltın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? İşte tüm ayrıntılar...
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Haftanın son işlem gününde ons altın Asya piyasalarında 4 bin 155 dolar seviyelerinde işlem görüyor. İkinci haftalık düşüşüne hazırlanan değerli metal üzerindeki baskı sürerken, piyasaların gözü ABD’den gelecek istihdam verilerine çevrildi.

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu, eylül ayına ilişkin istihdam verilerini Türkiye saatiyle 15.30’da açıklayacak. Veriler, ABD iş gücü piyasasının görünümünün yanı sıra Fed’in ekim ve aralık toplantılarındaki faiz kararlarına ilişkin beklentilere de yön verecek.

PİYASANIN BEKLENTİSİ 90 BİN YENİ İSTİHDAM

Ekonomistlerin ağırlıklı beklentisi, ağustosta 162 bin kişi artan tarım dışı istihdamın eylülde 90 bin kişi artması yönünde. İşsizlik oranının yüzde 4,1 seviyesinde kalması beklenirken, ortalama saatlik kazançlarda aylık yüzde 0,3 artış öngörülüyor.

Açıklanacak verilerin ardından altın fiyatlarında iki temel senaryo öne çıkıyor.

GÜÇLÜ İSTİHDAM ALTIN ÜZERİNDEKİ BASKIYI ARTIRABİLİR

İstihdam artışının 90 bin kişilik beklentinin belirgin şekilde üzerine çıkması, işsizliğin düşük kalması ve ücret artışlarının güçlü gelmesi halinde ABD iş gücü piyasasının dirençli olduğu algısı güçlenebilir.

Böyle bir tablo, Fed’in daha sıkı bir faiz politikası izlemesi veya faizleri daha uzun süre yüksek tutması beklentisini artırabilir. Tahvil faizlerindeki yükseliş ve güçlü doların etkisiyle faiz getirisi bulunmayan altında 4 bin dolar seviyesi yeniden gündeme gelebilir.

ZAYIF VERİ ALTINDA TOPARLANMA SAĞLAYABİLİR

İstihdamın 90 binin altında kalması, işsizlik oranının yükselmesi veya ücret artışlarının zayıflaması halinde ise Fed üzerindeki faiz artışı baskısının hafiflemesi beklenebilir.

ABD tahvil faizlerinde gerileme ve dolarda zayıflama yaşanması durumunda altın üzerindeki satış baskısı azalabilir ve fiyatlarda toparlanma görülebilir.

TAHVİL FAİZLERİ VE GÜÇLÜ DOLAR BASKISI

Altındaki son satış baskısında ABD tahvil faizleri ve güçlü dolar etkili oluyor. ABD’nin 10 yıllık tahvil faizinin bu hafta yüzde 5,34 ile 2002’den bu yana en yüksek seviyesine çıkması ve Dolar Endeksi’nin 17 ayın zirvesine ulaşması, altını diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından daha maliyetli hale getirdi.

ABD’de son dönemde açıklanan yumuşak enflasyon verilerinin ardından ekim toplantısında faiz artırımı olasılığı yüzde 70 seviyelerinden yüzde 25’e gerilemişti. Ancak bugün açıklanacak güçlü bir istihdam verisi, faiz beklentilerinde yeniden değişime yol açabilir.

ALTININ ÖNÜNDE İKİ KRİTİK VERİ VAR

Fed’in bir sonraki faiz toplantısı 27-28 Ekim tarihlerinde yapılacak. Bugün saat 15.30’da açıklanacak istihdam raporunun ardından 14 Ekim’de yayımlanacak ABD tüketici enflasyonu verisi, altın piyasası açısından ekim ayındaki ikinci önemli sınav olacak.

Kısa vadede yüksek faiz ve güçlü dolar baskısı öne çıksa da altına yönelik uzun vadeli talep devam ediyor. Dünya Altın Konseyi verilerine göre merkez bankaları temmuz ayında net 23 ton, yılın ilk yedi ayında ise toplam 130 ton altın alımı yaptı.

Merkez bankalarının rezerv çeşitlendirme eğilimini sürdürmesi, fiyatlardaki gerilemelerde altına yönelik yapısal talebin devam etmesini destekliyor.

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