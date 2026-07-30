Altın fiyatları Fed sonrası tırmanışta: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 30 Temmuz 2026 Perşembe...

Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararının ardından Fed Başkanı Kevin Warsh'ın açıklamalarını değerlendiren yatırımcıların alımlarıyla yükseldi. Fed'in politika faizini sabit bırakması ve eylül ayına ilişkin belirsizliğin sürmesi, piyasaların odağını bugün açıklanacak ABD PCE enflasyon verisine çevirdi.

Altın Türü Altın Fiyatı Gram altın 6.181 TL Çeyrek altın 10.124 TL Cumhuriyet altını 40.310 TL Ons altın 4.059 ABD Doları Yarım altın 20.248 TL Tam altın 39.778 TL Gremse altın 99.750 TL

ALTIN FİYATLARI YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜ

Spot altın yüzde 0,3 yükselerek ons başına 4.076 ABD Doları'na çıktı.

ABD'de ağustos vadeli altın kontratları ise yüzde 1 primle 4.073 ABD Doları'na yükseldi.

FED FAİZİ SABİT TUTTU

Fed, çarşamba günü gerçekleştirdiği toplantıda politika faizini beklentilere paralel olarak sabit bıraktı.

Fed Başkanı Kevin Warsh, enflasyonla mücadelede kararlı olduklarını vurgularken, gelecek döneme ilişkin net bir yönlendirmede bulunmadı. Açıklamalar, bankanın bir sonraki faiz adımına ilişkin belirsizliğin devam etmesine neden oldu.

WARSH'IN MESAJLARI ALTINI DESTEKLEDİ

Bloomberg HT'nin aktardığına göre Marex Analisti Edward Meir, piyasaların Warsh'tan daha şahin mesajlar beklediğini belirtti.

Meir, "Piyasalar Warsh'ın yaklaşımı karşısında şaşırdı ve bir miktar hayal kırıklığı yaşadı. Faiz artırma gerekliliğine karşı yeterince istekli görünmüyordu. Piyasalar enflasyonla mücadele konusunda daha güçlü bir duruş beklerken, Warsh'ın bu yönde fazla adım atmaması altın fiyatlarını destekledi" değerlendirmesinde bulundu.

EYLÜL FAİZ ARTIRIMI BEKLENTİSİ GERİLEDİ

CME Group FedWatch verilerine göre piyasalar, Fed'in eylül ayında faiz artırma olasılığını yüzde 63 olarak fiyatlıyor.

Bu oran, Fed'in son faiz kararından önce yaklaşık yüzde 81 seviyesinde bulunuyordu.

GÖZLER ABD PCE ENFLASYON VERİSİNDE

Yatırımcılar şimdi ABD'de bugün TSİ 15.30'da açıklanacak Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) enflasyon verisini bekliyor.

Verinin, Fed'in para politikası patikasına ilişkin beklentiler üzerinde belirleyici olması öngörülüyor.

ABD-İRAN GERİLİMİ SÜRÜYOR

ABD ordusunun çarşamba günü İran'a yönelik yeni saldırılar düzenlediğini açıklaması, Batı Asya'daki jeopolitik gerilimi artırdı.

Jeopolitik riskler güvenli liman talebini desteklemeye devam ediyor.

PETROL FİYATLARI KAZANÇLARININ BİR KISMINI GERİ VERDİ

Petrol fiyatları ise Batı Asya'dan petrol sevkiyatının kesintisiz devam etmesiyle arz endişelerinin hafiflemesi sonucu önceki yükselişinin bir bölümünü geri verdi.

TD SECURITIES'TEN ALTIN UYARISI

TD Securities analistleri, altındaki son yükselişin kalıcılığı konusunda temkinli olduklarını belirtti.

Analistler, petrol fiyatları üzerindeki baskının yaz boyunca sürmesi halinde ons altının yeniden 3.900 ABD Doları seviyesine doğru geri çekilebileceğini değerlendirdi.

DİĞER DEĞERLİ METALLERDE SON DURUM

Spot gümüş yüzde 0,4 artışla 57,86 ABD Doları'na yükselirken, paladyum yüzde 1,5 değer kazanarak 1.264 ABD Doları'na çıktı.

Platin ise yüzde 0,6 düşüşle 1.602 ABD Doları'na geriledi.