Altın fiyatları güne düşüşle başladı: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 7 Ekim 2026 Çarşamba...

Altın fiyatları, Fed’in son Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısına ilişkin tutanakların açıklanması öncesinde satış baskısı altında kaldı.

Altın Türü Altın Fiyatı Gram altın 6.558 TL Çeyrek altın 10.773 TL Cumhuriyet altını 42.952 TL Ons altın 4.143 Dolar Yarım altın 21.539 TL Tam altın 42.982 TL Gremse altın 107.786 TL

Spot altın yüzde 0,3 düşüşle ons başına 4.150,23 dolara gerilerken, ABD altın vadeli işlemleri yüzde 0,2 kayıpla 4.177,60 dolara indi.

Piyasaların odağında günün ilerleyen saatlerinde açıklanması beklenen Fed tutanakları bulunuyor.

Naga.com Piyasa Analisti Frank Walbaum, altının kısa vadede “hafif aşağı yönlü bir eğilimle nispeten istikrarlı kalmasının” beklendiğini belirtti.

FED ÜYELERİNDEN FARKLI FAİZ MESAJLARI

Fed yetkililerinin para politikasına ilişkin açıklamaları da değerli metallerde yön arayışını etkiliyor.

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, yeni faiz artışlarına ihtiyaç duyulup duyulmayacağının büyük ölçüde enflasyonu yukarı taşıyan unsurların geçici mi yoksa kalıcı mı olduğuna bağlı olduğunu söyledi.

Kansas City Fed Başkanı Jeff Schmid ise enflasyonun kontrol altına alınması için faizlerin daha fazla artırılması gerektiğini savundu.

Son dönemde açıklanan zayıf ekonomik veriler ekim ayında faiz artışı beklentisini azaltırken, yatırımcılar Fed’in aralık ayında faiz artırma olasılığını yüzde 85 seviyesinde fiyatlıyor.

YÜKSEK FAİZ ALTIN ÜZERİNDE BASKI YARATIYOR

Faizlerin yüksek kaldığı dönemlerde yatırımcıların faiz getirisi sunmayan altın yerine tahvil gibi getirili varlıklara yönelmesi, değerli metal üzerinde baskı yaratıyor.

Fed’in faiz politikasına ilişkin beklentiler bu nedenle altının kısa vadeli yönü açısından belirleyici olmaya devam ediyor.

ALTIN İÇİN 5.013 DOLAR TAHMİNİ

Kısa vadeli baskıya rağmen altının orta vadeli görünümüne ilişkin yükseliş beklentileri sürüyor.

İtalya’nın Sorrento kentinde düzenlenen Londra Külçe Piyasası Birliğinin (LBMA) yıllık konferansında yapılan değerlendirmelerde, altının önümüzdeki 12 ay içerisinde ons başına 5.013 dolara ulaşabileceği öngörüldü.

İRAN GERİLİMİ DE TAKİP EDİLİYOR

Altın piyasasında jeopolitik gelişmeler de yakından izleniyor.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Reuters’a verdiği röportajda İran’ın savaşı sona erdirmek ve ABD’nin taleplerini karşılamak için nükleer zenginleştirme kapasitesini “anlamlı” ölçüde azaltması gerektiğini söyledi.

Jeopolitik gerilimin yeniden yükselmesi, güvenli liman talebi üzerinden altın fiyatlarını destekleyebilecek başlıklar arasında bulunuyor.

GÜMÜŞ GERİLEDİ, PLATİN YÜKSELDİ

Diğer değerli metallerde ise karışık bir görünüm izlendi.

Spot gümüş yaklaşık yüzde 1 düşüşle 61,12 dolara gerilerken, platin yüzde 0,2 yükselişle 1.704,25 dolara çıktı.

Paladyum ise yüzde 0,3 değer kaybederek 1.168,20 dolara indi.