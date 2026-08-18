Altın fiyatları güne nasıl başladı? Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 18 Ağustos 2026 Salı...

Altın piyasası haftanın ikinci işlem gününe sert hareketlilikle başladı. Ons altın Asya piyasalarında 4.424 ABD Doları'na kadar yükselerek son iki işlem günündeki toparlanmasını sürdürürken, sabah saatlerinde gelen satışlarla yeniden 4.400 ABD Doları'nın altına geriledi.

Altın Türü Altın Fiyatları Gram altın 6.769 TL Çeyrek altın 11.011 TL Cumhuriyet altını 43.871 TL Ons altın 4.391 Dolar Yarım altın 22.016 TL Tam altın 43.866 TL Gremse altın 110.000 TL

Ons altında kısa sürede yaklaşık 30 ABD Doları'lık geri çekilme yaşanması, 4.400 ABD Doları seviyesinin piyasa açısından kritik bir eşik haline geldiğini gösterdi. Yatırımcılar bir yandan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikasına ilişkin beklentileri fiyatlarken, diğer yandan yükselen uzun vadeli ABD tahvil faizlerini yakından takip ediyor.

ALTIN 4.424 DOLARI GÖRDÜ, ARDINDAN GERİLEDİ

Ons altın Asya işlemlerinin erken saatlerinde 4.424 ABD Doları seviyesine kadar yükseldi. Böylece değerli metal, önceki iki işlem gününde yakaladığı toparlanmayı sürdürdü.

Ancak yükseliş kalıcı olmadı. Sabah saatlerinde satışların güçlenmesiyle ons altın yaklaşık 4.395 ABD Doları'na kadar geriledi.

Gün içinde 4.400 ABD Doları seviyesinin yeniden aşılması önem taşırken, asıl kritik noktanın fiyatın bu seviyenin üzerinde kalıcı olup olmayacağı olduğu değerlendiriliyor. Altın son dönemde bu bölgeyi birkaç kez test etmesine rağmen kalıcı yükseliş sağlayamadı.

4.400 DOLAR NEDEN KRİTİK?

4.400 ABD Doları seviyesi altın için yalnızca teknik bir eşik olmaktan çıkarken, yatırımcıların Fed politikası, ABD tahvil faizleri ve ABD Doları beklentilerini birlikte değerlendirdiği önemli bir fiyat alanı haline geldi.

Ons altının bu seviyenin üzerinde kalması yükseliş beklentilerini güçlendirebilir. Buna karşılık 4.400 ABD Doları'nın altında kalınması satış baskısının devam edeceğine ilişkin endişeleri artırabilir.

GRAM ALTIN 6.800 TL'NİN ALTINDA

Ons altındaki hareket Türkiye'de gram altın fiyatlarına da yansıdı. Sabah saatlerinde gram altın yaklaşık 6.781 TL seviyesinde işlem gördü.

Dolar/TL'nin 47,92 civarında bulunması da gram altın fiyatlamasında etkili olmaya devam ediyor.

Aynı saatlerde çeyrek altın 11.086 TL, yarım altın 22.173 TL, tam altın ise yaklaşık 43.934 TL seviyesinde bulunuyor.

Gram altında 6.800 TL seviyesi de ons altında 4.400 ABD Doları ile birlikte yakından takip edilen seviyeler arasında yer alıyor.

ZAYIFLAYAN ABD DOLARI ALTINI DESTEKLİYOR

Altın fiyatlarını destekleyen unsurlardan biri de ABD Doları'nın zayıflaması oldu.

ABD Doları endeksi sabah saatlerinde 99,6 seviyesinde bulunuyor. ABD Doları'ndaki gerileme, ABD Doları üzerinden fiyatlanan altını diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından daha cazip hale getiriyor.

Fed'in faiz artırımı ihtimalinin daha da gerilemesi halinde ABD Doları üzerindeki baskının sürebileceği ve bunun altın fiyatlarına ek destek sağlayabileceği değerlendiriliyor.

Ancak ABD Doları'ndaki zayıflama tek başına yeterli değil. ABD'nin uzun vadeli tahvil faizlerindeki yükseliş, altın üzerindeki baskıyı artırıyor.

TAHVİL FAİZLERİ ALTININ YÜKSELİŞİNİ SINIRLIYOR

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yaklaşık yüzde 4,73 seviyesine çıkarken, 30 yıllık tahvil faizi yüzde 5,31'in üzerine yükseldi.

Altın faiz getirisi sağlamadığı için tahvil faizlerinin yükselmesi, yatırımcılar açısından altının fırsat maliyetini artırıyor. Özellikle uzun vadeli tahvil faizlerinin Fed'in politika faizinden bağımsız şekilde yükselmesi, Fed faizleri sabit tutsa dahi altın üzerindeki baskının devam edebileceğine işaret ediyor.

Bu nedenle ons altının 4.400 ABD Doları üzerinde kalıcı bir yükseliş göstermesi açısından tahvil piyasasının seyri de kritik olacak.

BRENT PETROL 90 DOLARIN ÜZERİNDE

Altın piyasasının seyrini etkileyen bir diğer gelişme petrol fiyatlarında yaşanan yükseliş oldu.

ABD ile İran arasındaki geçici ateşkes döneminin sona ermesiyle jeopolitik riskler yeniden gündeme gelirken, Brent petrolün varil fiyatı 91 ABD Doları'nın üzerine çıktı.

Petrol fiyatlarındaki yükseliş, artan jeopolitik riskler nedeniyle güvenli liman talebini destekleyebilir. Ancak petrolün yüksek seviyelerde kalıcı olması küresel enflasyon beklentilerini artırarak tahvil faizlerini yukarı çekebilir ve Fed'in daha sıkı para politikası uygulayacağı beklentisini güçlendirebilir.

ALTIN FONLARINA YENİDEN PARA GİRİŞİ BAŞLADI

Altın fiyatlarındaki kısa vadeli dalgalanmaya rağmen yatırımcı talebinde yeniden güçlenme işaretleri görülüyor.

Küresel altın fonlarına temmuz ayında yaklaşık 3 milyar ABD Doları net para girişi gerçekleşti. Böylece iki aylık çıkış döneminin ardından altın fonlarına yeniden para girişi yaşandı.

Fiziki altın destekli fonların toplam varlıkları temmuz sonunda yaklaşık 4.068 ton, yönetilen varlıkların toplam değeri ise 530 milyar ABD Doları seviyesine ulaştı.

Özellikle Avrupa kaynaklı girişler öne çıkarken, bu durum yüksek faiz ortamına rağmen kurumsal yatırımcıların altından tamamen vazgeçmediğine işaret etti.

ALTINDA YATIRIMCI TALEBİ BELİRLEYİCİ OLACAK

2026'nın kalan bölümünde altın fiyatlarının seyrinde yatırımcı talebinin önemli rol oynaması bekleniyor.

Asya kaynaklı alımlar, tezgâh üstü piyasa işlemleri, altın fonlarına para girişleri ve merkez bankalarının rezerv politikaları değerli metal açısından destekleyici unsurlar arasında bulunuyor.

Buna karşılık yüksek altın fiyatlarının mücevher talebi üzerinde baskı oluşturabileceği değerlendiriliyor.

Altının bundan sonraki seyrinde Fed'in faiz politikası ve ABD Doları'nın yanı sıra uzun vadeli tahvil faizleri, petrol fiyatları, jeopolitik gelişmeler ve yatırım fonlarına yönelen sermaye yakından takip edilecek.