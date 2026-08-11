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Altın fiyatları güne yükselişle başladı: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 11 Ağustos 2026 Salı...

Altın fiyatları güne yükselişle başladı: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 11 Ağustos 2026 Salı...

11.08.2026 09:37:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Altın fiyatları güne yükselişle başladı: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 11 Ağustos 2026 Salı...

11 Ağustos 2026 Salı güncel altın fiyatları ve piyasa verileri netleşti. Gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını fiyatları belli oldu. İşte serbest piyasa verileriyle hazırlanan 11 Ağustos 2026 Salı güncel altın fiyatları listesi ve satış rakamları...
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Altın fiyatları, ABD'de açıklanacak enflasyon verileri öncesinde Fed'in faiz indirimine ilişkin beklentilerin desteğiyle yükselişini üçüncü işlem gününe taşıdı. Ons altın, iki ayı aşkın sürenin en yüksek seviyesine çıktı.

Altın Türü Altın Fiyatı
Gram altın 6.781 TL
Çeyrek altın 11.071 TL
Cumhuriyet altını 44.094 TL
Ons altın 4.418 Dolar
Yarım altın 22.122 TL
Tam altın 43.134 TL
Gremse altın 108.166 TL

Spot altının ons fiyatı yüzde 1 yükselerek 4 bin 432,74 dolara çıkarken, ABD altın vadeli işlemleri yüzde 1,7 artışla 4 bin 492,60 dolara yükseldi.

PİYASALAR ABD ENFLASYON VERİLERİNE KİLİTLENDİ

Piyasaların odağında yarın açıklanacak ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile perşembe günü açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verileri bulunuyor.

Geçen hafta açıklanan zayıf istihdam verilerinin ardından yatırımcıların Fed'in eylül ayında faiz artıracağına ilişkin beklentileri zayıflarken, yeni enflasyon verilerinin ABD Merkez Bankası'nın para politikasının yönüne ilişkin önemli sinyaller vermesi bekleniyor.

Daha düşük faiz beklentileri, faiz getirisi sağlamayan altına olan talebi destekliyor. Analistler, enflasyonun yeniden hızlanmadığını ve ekonomide soğumanın sürdüğünü gösteren verilerin açıklanması halinde dolar üzerindeki baskının artabileceğini ve bunun da altın fiyatlarını destekleyebileceğini belirtiyor.

ALTINDA 5 BİN DOLAR BEKLENTİSİ

IG analisti Tony Sycamore, altındaki yükselişte 4 bin dolar seviyelerindeki düşüşü değerlendiremeyen yatırımcıların alımlarının, açığa satış pozisyonlarının kapatılmasının ve güvenli liman talebinin etkili olduğunu söyledi.

Sycamore, altının orta vadede yükselişini güçlendirerek 5 bin dolar seviyesine doğru ilerleyebileceği öngörüsünde bulundu.

TRUMP-İRAN GERİLİMİ TAKİP EDİLİYOR

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump ile İran arasında barış anlaşmasının şartlarına ilişkin karşılıklı açıklamalar, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik müzakerelerde yeni bir belirsizlik oluşturdu.

Bölgede yaşanabilecek gelişmelerin enerji fiyatları ve küresel piyasalardaki risk iştahı üzerinden değerli metal fiyatlarını da etkilemesi bekleniyor.

DİĞER DEĞERLİ METALLER DE YÜKSELDİ

Altın fiyatlarındaki yükseliş diğer değerli metallere de yansıdı.

Gümüş yüzde 0,9, platin yüzde 0,7 ve paladyum yüzde 0,8 değer kazandı.

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